إنتاج باناسونيك العالمي للبرادات المنزلية يصل إلى ما مجموعه 100 مليون وحدة

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بلغ إنتاج شركة “باناسونيك” للبرادات المنزلية ما مجموعه 100 مليون براد في عام 2018، وذلك بعد مرور 65 عاماً على بدء الشركة بتصنيعها في عام 1953.

بدأت “باناسونيك” بالعمل على تصنيع البرادات وأجهزة التلفاز والغسالات تحسباً لاقتراب عصر الصناعات الكهربائية بعد الحرب العالمية الثانية. وفي عام 1952 تم تشكيل تحالف مع شركة “ناكاجاوا كيكاي” المحدودة، (*1) وهي شركة متخصصة في مجال تصنيع الآلات قامت بتصنيع البرادات لجيش الاحتلال. وفي العام التالي أي في 1953، بدأ مصنع “تاكايدا” في أوساكا بإنتاج “إن آر-351″، وهو أول طراز للبرادات المنزلية ذات الباب الواحد وسعة 99 ليتراً.

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وبعد فترة ليست طويلة من بدء الإنتاج، بدأت فترة ازدهار في مجال البرادات والغسالات وأجهزة التلفاز، والتي أصبحت الأجهزة الثلاثة الفاخرة في ذلك العصر. فقد أدى الارتفاع المفاجئ في الطلب إلى زيادة مطردة في التصنيع في مصنع “تاكايدا” بدءاً من عام 1957، إلى جانب مصنع “فوجيساوا” في كاناغاوا في عام 1961، ومصنع “كوساتسو” في شيجا في عام 1969، مما شكل شبكة إنتاج كبيرة. (* 2)

وأدى تطوير المنتجات في عام 1969 إلى إطلاق “إن آر-180 إف إف”، وهو طراز البرادات ذات البابين مع ثلاجة منفصلة، وبعدها في عام 1981 أدى هذا التطوير إلى إصدار “سليم إن آر-241 إتش في”، وهو طراز ذات ثلاثة أبواب مع حجرة منفصلة مخصصة للخضار، يتبعها المزيد من الطرازات ذات الأبواب المتعددة والسعة الكبيرة. أما “إن آر- إف 500 تي” الكبير والمدمج، الذي تم إصداره في عام 2005، فاستخدم تصميم بوحدات السطح مع مضغط في الجزء الأعلى من البراد، وهو الأول من نوعه في العالم ويعتبر تصميماً متطوراً عن الطراز السابق بسعة 450 ليتر لتصل سعته إلى 500 ليتر. وتمكنت تقنية “باناسونيك” مسجلة الملكية من تحقيق نجاح في جعل منتجاتها أصغر حجماً وذات سعة أكبر في الوقت نفسه.

أما طراز “إن آر-304 سي في”، الذي تم إصداره في عام 1984، فتضمن ميزة تجميد جزئي لإبقاء الطعام طازجاً في حالة شبه متجمدة مع برودة ثلاث درجات تحت الصفر. وحاز الإعلان التلفزيوني الذي ضم الممثل الشهير بونتا سوجاوارا قائلاً “الحالة الجزئية هي أفضل ما يمكن تحقيقه في تجميد الأطعمة!” على الكثير من الاهتمام. أـما أحدث طراز وهو “إن آر- إف 655 دبليو بيه إكس”، والذي سيتم إصداره في مارس من عام 2019، فيضم ميزة تجميد سريع علي المستوى التجاري بحيث تحقق الشركة بذلك درجة أكبر من التقدم.

هذا وأدى ظهور التكنولوجيا الواعية بيئياً إلى إطلاق “إن آر-إي 45 إم 1” في عام 1996، مما أدى إلى خفض استهلاك الطاقة إلى النصف مقارنة بالطرازات السابقة، وذلك بفضل نظام الضاغط الترددي العاكس. وشهد عام 2002 وصول “إن آر- سي 32 إي بيه”، وهو براد لا يشتمل على مركبات الكربون الكلورية فلورية يستخدم مثلج “آر 600 إيه” الذي لا يحتوي على مركبات الكربون الكلورية فلورية. وبعد عامين، ساهم تحقيق الإنجاز المتمثل في تصنيع البرادات المنزلية التي لا تشتمل على مركبات الكربون الكلورية فلورية بنسبة 100 في المائة للسوق المحلية في جعل “باناسونيك” تحتل مكانة رائدة داخل القطاع. ومنذ عام 2009، تم اعتماد “إيكو نافي” في صناعة براداتنا، وهو النظام المصمم داخلياً الخاص بشركة “باناسونيك” والمخصص لعمليات الضبط الدقيق لخفض استهلاك الطاقة، مما يعزز من أداء حفظ الطاقة.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم اتخاذ خطوات سريعة بغية تصدير منتجاتنا إلى الخارج بعد فترة وجيزة من بدء أعمال الشركة، حيث بدأت الصادرات إلى جنوب شرق آسيا في عام 1957. وتم افتتاح موقع في تايوان في عام 1965، وهو أول موقع ينتج لأغراض الاستهلاك المحلي. وفي الوقت الحالي، ينشط التصنيع المحلي لتلبية الاحتياجات المحلية في كل من تايوان وتايلاند وإندونيسيا والفلبين والصين وفيتنام والبرازيل والهند.

كما ستواصل “باناسونيك” تطوير تقنيات جديدة تتكامل بشكل وثيق مع حياة عملائنا، لتوفير حياة أفضل وأكثر راحة على السواء، مع المساهمة في الوقت نفسه في ثقافة الغذاء.