“جي بي مورجان” يتوقع خفض “المركزي” لأسعار الفائدة نهاية مارس للحد من ارتفاع الجنيه

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أصدر بنك الاستثمار جى بى مورجان، اليوم الثلاثاء، الموافق ٢٦ فبراير، تقريرا اقتصاديا حول وضع الجنيه المصري، حيث ذكر إن قرار البنك المركزى، خلال الشهر الجاري بخفض الفائدة على الإيداع والاقتراض بنسبة ١٪ يهدف إلى الحد من ارتفاع الجنيه أمام العملات الأخرى وعلى رأسها الدولار الأمريكي ، ليتجنب عملة مقيمة بأكثر من سعرها الحقيقى.

وأوضح تقرير البنك ، أن ما مهد للقرار كان توقعات بتباطؤ وتيرة تشديد السياسة النقدية فى أمريكا التى عززت شهية المستثمرين الأجانب للاستثمار فى محافظ الأوراق المالية وانعكست على قيمة الجنيه، التى بدورها ارتفعت إلى 17.5 جنيه للدولار.

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وتوقع خبراء الاقتصاد في بنك جي بي مورجان، في تقريرهم أنه من المتوقع ان يقوم البنك المركزي المصري بالمزيد من خفض الفائدة خلال العام الحالى، متوقعين أن يحدث ذلك بعد جولة رفع الدعم عن الوقود والمحروقات فى يونيو المقبل.

وعلى صعيد متصل، قال جولدمان ساكس، إن البنك المركزى وضع تحسن عجز الحساب الجارى وتدفق رؤوس الأموال وارتفاع قيمة الجنيه بالتزامن مع تراجع الضغوط التضخمية والتى عززت الفائدة الحقيقية الإيجابية، كذلك كان له نفس التوقع أن يستمر البنك المركزى المصري فى خفض الفائدة، لكنه قد يؤجلها إلى ما بعد تحرير المحروقات، مع احتمالية أن تزيد نسبة خفض الفائدة خفض إلى 1.5% فى اجتماع المركزي نهاية مارس المقبل.

وأضاف إن البنك المركزى المصري سيقوم باستئناف دورة التيسير النقدى، بعد أن ينتهي من آثار التخلص من الدعم واستقرار الأسواق واستقرار الأوضاع الخارجية، ليكون معدل الخفض آنذاك بمعدل 1% ربع سنوي، خلال العامين المقبلين.

جدير بالذكر أن البنك المركزي المصري قد أصدر قرارا خلال الشهر الجاري بتخفض أسعار الفائدة الأساسية على الإيداع والاقتراض بالجنيه بنسبة 1% بعد تظ آن كانت ثابتة لأكثر من 11 شهرًا منذ آخر خفض فى مارس 2018.