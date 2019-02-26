معهد إثيسفير يعلن عن تكريم 128 شركة في العالم لعام 2019

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أعلن اليوم معهد “إثيسفير”، الرائد عالمياً في تحديد معايير الممارسات التجارية الأخلاقية وتطويرها، عن تكريم 128 شركة تمثّل 21 بلداً و50 قطاعاً باعتبارها الشركات الأكثر أخلاقية في العالم لعام 2019. وتتضمن القائمة 16 شركة تكرّم للمرة الأولى وثمانية مؤسسات تضمنتها القائمة سنوياً منذ عام 2007.

وحققت الشركات التي شملتها القائمة معايير صعبة في خمس فئات تتضمن جودة برنامج الأخلاقيات والامتثال، والثقافة المؤسسية، والمواطنة والمسؤولية المؤسسية، والحوكمة، والقيادة، والسمعة.

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وتظهر البيانات الناتجة عن هذه العملية أكثر من أي وقتٍ مضى، أنّ الشركات العالمية تعمل على تطوير وتعزيز المجتمع ومعالجة قضايا مثل التنوع والشمول، ودعم قواعد القانون وحقوق الإنسان.

وقال تيموثي إربليتش، الرئيس التنفيذي لـ”إثيسفير” في سياق تعليقه على الأمر: “في الوقت الحالي، يُقدّر الموظّفون والمستهلكون وأصحاب المصلحة، الشركات التي تُظهر التزاماً بالنزاهة المؤسسية والتواضع اللازم لمواصلة التحسين. وتدرك الشركات الأكثر أخلاقيةً في العالم أنّ لهذه المقاربة أثر معمّق على المجتمعات وهي أساس لتحقيق المزيد من النجاحات والربحية. ونهنّئ جميع الشركات التي حظيت بالتكريم على جعل العالم مكاناً أفضل عبر الجمع بين الربحية والغرض بطريقة مجدية”.

وتعتبر الدفعة الـ13 من الشركات المكرّمة الأكثر تطوراً في إثراء ثقافة النزاهة: قياس ما إذا كان الموظفون يشعرون بالراحة للتعبير عن آرائهم، وينظرون إلى القيادة باعتبارها جديرة بالثقة، ويتحملون مسؤولية شخصية في ضمان أن الشركة هي مكان أخلاقي للعمل.

وقالت جيني رزميتي، رئيس مجلس الإدارة، والرئيس، والرئيس التنفيذي لشركة “آي بي إم”: “لطالما كانت المسؤولية علامةً مميزة لثقافة شركة ’آي بي إم‘ على مدى 107 أعوام، ابتداءً من مختبراتنا ووصولاً إلى مجلس الإدارة، ويسعدنا الحصول على تكريمٍ بصفتنا إحدى الشركات الأكثر أخلاقيةً في العالم. ونُدرك أنّ عملاءنا والمستهلكين الذي يقدّمون الخدمات لهم يتوقّعون أكثر من مجرد ابتكارات وخبرات متطوّرة، حيث يسعون للعمل مع شركاء يثقون بهم، ويعملون لجعل العالم مكاناً أفضل وأكثر أماناً وذكاءً. ونلتزم في “آي بي إم” بشكل كبير بهذه القيم”.

وقال جون ليجري، الرئيس التنفيذي لشركة “تي-موبايل”: “عمل فريقنا في ’تي-موبايل‘ على إنشاء وإثراء ثقافة ’أون-كاريير‘ التي تتمحور حول دفع عجلة التغيير والوقوف بجانب الصواب ووضع معايير جديدة ليتبعها الآخرون. ويشرفني أنّ التزامهم بفعل الصواب قد أدّى إلى حصولنا على لقب إحدى الشركات الأكثر أخلاقيةً في العالم للعام الـ11 على التوالي”.

هذا وتحقق مفهوم “إثيسفير” المتعلق بارتباط الأداء المالي والأخلاقيات بشكل وثيق من خلال “مفخرة الأخلاق”. وتوصّلت الممارسات السنوية الخاصة بـ”إثيسفير” حول تعقّب كيفية مقارنة أسعار أسهم الشركات التي تطرح أسهمها للتداول العام مع مؤشر الشركات الأمريكية ذات الرسملة الكبيرة، إلى أن الشركات التي أدرجت بصفتها الشركات الأكثر أخلاقية في العالم تفوقت على قطاع الشركات ذات الرسملة الكبيرة لنحو خمسة أعوام بنسبة 14.4 في المائة ولنحو ثلاثة أعوام بنسبة 10.5 في المائة.

وفي إطار تعليقه على الأمر، قال هالزي إم كوك، الرئيس والرئيس التنفيذي لـ”ميليكين آند كومباني”: “تشكل مجموعة من المعتقدات القوية في ’ميليكين ‘ جوهر طريقة إجرائنا لأعمالنا. وندرك أن الممارسات الأخلاقية بالغة الأهمية لعملائنا ومجتمعاتنا وشركائنا. ويشكل فوزنا بلقب إحدى الشركات الأكثر أخلاقية في العالم لـ13 عاماً شرفاً كبيراً لما فيما نسعى لإحداث أثرٍ إيجابي عبر جميع أعمالنا”.

وقال كينيتشيرو يوشيدا، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة “سوني كروبوريشن”: “يمثّل الالتزام بممارسات الأعمال الأخلاقية والمسؤولة جوهر شركتنا. ويُعدّ العمل بنزاهة وإخلاص بذات أهمية روح الابتكار بالنسبة لشركتنا، ولهذا السبب يسعدنا إدراجنا على قائمة إحدى الشركات الأكثر أخلاقية في العالم لعام 2019”.

وقال السيد تي في ناريندران، الرئيس التنفيذي والمدير الإداري بشركة “تاتا ستيل”: “يسرنا الحصول على لقب إحدى الشركات الأكثر أخلاقية في العالم للعام الثامن. ويُعدّ اسم ’تاتا‘ مرادفاً للثقة والمصداقية والنزاهة بالنسبة لملايين أصحاب المصلحة في الهند وخارجها. ووصلت مجموعة ’تاتا‘ إلى هذه المكانة بفضل ممارساتنا ومبادئنا التشغيلية. ويتيح لنا هذا التكريم مواصلة التزامنا بالعمل وفق أعلى المعايير الأخلاقية”.

وخلال حفل العشاء الاحتفالي، ستقوم السيدة دانا بيرينو، المعلّقة والصحفية والمؤلفة التي وردت مؤلفاتها ضمن قائمة “نيويورك تايمز” للكتب الأكثر مبيعاً والمتحدثة الصحفية السابقة باسم البيت الأبيض، بإلقاء كلمة رئيسية. وستقوم السيدة بيرينو، الملقّبة بـ”صوت المنطق” بحسب برنامج “ذا فايف” الخاص بشبكة “فوكس”، بمشاركة وجهات نظر كوّنتها في الفترة التي عملت فيها في البيت الأبيض في فترة حكم الرئيس بوش، ومن تعيينها من قبل الرئيس أوباما في هيئة المحلفين الإذاعية، ومن عملها التطوعي في أفريقيا، ومن توجيهها للفتيات الصغيرات. وسيقام الحفل في 12 مارس في قاعة “كابرياني 42 سترييت” للحفلات