السبت القادم.. بدء إجراءات تسكين مشروع أهالينا 1 بالسلام أول

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صرح رئيس حي السلام الأول، شرق القاهرة اللواء خالد شحاتة، عن الشروع في إجراءات تسكين أهالى مناطق “مختار اباظة، والرشاح، ومنطقة ترعة الطوارئ”، التابعين لمشروع أهالينا 1 القائم في السلام، والذى تم افتتاحه مؤخرًا من قبل رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسىي.

أكد رئيس حى السلام أول، تصريحات صحفية له، “أنه فى إطار خطة العمل على تطوير المناطق العشوائية، والتزام الدولة المصرية بالعمل على توفير سكن ملائم وأمن لكافة المواطنين، سوف يتم تسكين الدفعة الأولى من سكان المنطقتين في مشروع أهالينا 1، تبعًا للكشوف الخاصة بحصر للمستحقين”.

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وأضاف، “سوف يتم عقد لقاء مع السكان من أجل العمل على توضيح كافة الإجراءات المتبعة من أجل تسكينهم فى الوحدات السكنية الجديدة، ومنها دفع مبلغ مالي يقدر بحوالي 4800 جنيهًا مصريًا في مقابل “عدادات الكهرباء، والمياه، والغاز، والصيانة، ودفع جزء من قيمة الوحدة السكنية”، على أن يتم فعاليات عقد هذا اللقاء يوم السبت المقبل في مركز شباب السلام 1 في تمام الساعة العاشرة صباحاً.

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