خطة البرلمان توضح ملامح تقرير الحساب الختامي للموازنة العامة

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صرح رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان النائب حسين عيسى، عن اعتماد اللجنة للتقرير الخاص بالحساب الختامي للموازنة العامة للدولة المصرية، و موازنات الهيئات الاقتصادية عن السنة المالية 2017/ 2018، وأكد أنه سوف يتم الانتهاء من صياغة التقرير وتسليمه إلى الأمانة العامة خلال الأسبوع القادم.

وأضاف رئيس لجنة الخطة والموازنة، إلى “أن تقرير الحساب الختامى للجنة البرلمانية يتعدى الخمسمائة صفحة، والتي تضمن على 150 توصية”، وأوضح “أن الحساب الختامي هو أول حساب يطبق فيه موازنة الأداء والبرامج”.

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وأشار النائب حسين عيسى، “أن التقرير به مواد تعد أكثر تفصيلاً تخص الموازنة العامة للدولة المصرية، وموازنة الهيئات الاقتصادية والعلاقات بين الهيئات، وغيرها”، وأكد أنه يعتبر هذا التقرير يحتوي على “ما هو مضيء وما هو سلبي”، وأكد أ،ن التقرير تتضمن على معدلات الزيادة في الموارد أكبر من معدلات الزيادة فى بعض أنواع النفقات، مع وجود تحسن فى أداء الهيئات الاقتصادية المصرية.

وأوضح، “أن هناك من النقاط السلبية التي تضمنها التقرير، وجود هيئات اقتصادية ما زالت تحقق خسائر مثل هيئة السكة الحديد، والهيئة الوطنية للإعلام، وهما من أكثر الهيئات التي تتعرض للخسارة”.

وأعرب أنه يعتقد أن الحل لن يكون إلا من خلال إعادة الهيكلة لقطاع السكك الحديد، وإعادة هيئة الهيئة الوطنية للإعلام، إلى جانب المطالبة بتشكيل لجنة للمشروعات المتوقفة بالصرف الصحى، والطرق، والكبارى بعد الإعلان عن عيوب تلك المشروعات.

وشدد النائب على أن هذا التقرير قد تضمن المطالبة بالعمل على تشكيل “لجنة تقصي حقائق”، من أجل فحص الأوضاع المالية، والإدارية، والاقتصادية لهيئة السكك الحديدية والهيئة الوطنية للإعلام، وأيضًا العمل على تحديد المسؤولية تبعًا لتحقيقات النيابة فى عدد من المؤسسات والهيئات”.

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