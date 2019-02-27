اليوم.. الحكومة تناقش الاستعداد لموسم توريد القمح

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يترأس اليوم الأربعاء رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولى، فعاليات اجتماع الحكومة الأسبوعي.

ومن المتعين أن يتم مناقشة مجلس الوزراء المصري اليوم التقرير الصادر حول الاستعدادات المبكرة التي أجرتها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي مع وزارة التموين والتجارة الداخلية لموسم توريد القمح، بعد إعلان التموين مناقشة “أسعار التوريد” الخاصة موسم زراعة القمح الجديد.

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كما سوف يناقش مجلس الوزراء اليوم التقارير الصادرة عن وزارة الصحة والسكان، والخاصة بالمبادرات التي قد تم أطلقتها من قبل رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي.

إلى جانب مناقشة التقارير الصادرة عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ووزارة التعليم العالى، فيما يتعلق بجداول امتحانات نهاية العام الدراسي الجاري 2018/ 2019.

ومن المتعين أيضًا أن يتم استعراض عدد من التقارير الصادرة عن الوزراء بشأن تقدم الأعمال، والقرارات الجديدة، وبحث أوجه التعاون والتنسيق بين كافة الوزارات المختلفة.

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