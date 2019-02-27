مدبولي: لن نسمح بـ تسقيع الأراضى الصناعية ونوفرها للجادين

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عقد رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، اجتماع مع أعضاء “لجنة مراجعة منظومة ترفيق وتخصيص الأراضي الصناعية”.

وحضر فعاليات الاجتماع نائب وزير الإسكان للمتابعة والرافق المهندسة راندة المنشاوي، المشرف على مكتب رئيس الوزراء، ونائب وزير المالية للسياسات المالية، الدكتور أحمد كجوك، ورئيس هيئة التنمية الصناعية المهندس مجدي غازي، ونائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المهندس عبدالمطلب ممدوح عمارة.

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أكد الدكتور مصطفى مدبولي خلال فعاليات الاجتماع إلى أهمية المسؤولية الملقاة على عاتق “لجنة مراجعة منظومة ترفيق وتخصيص الأراضي الصناعية”، تحت رئاسة نائبة وزير الإسكان، باعتبار أن اللجنة تعمل على توفير الأراضي الصناعية، واتاحتها إلى المستثمرين، وهذا يعدُ مطلب رئيسي من أجل زيادة حجم الاستثمارات، والعمل على تنمية القطاع الصناعي.

وشدد مدبولي على ضرورة أن يتم توصيل كافة المرافق إلى الأراضي الصناعية تبع الخطة الموضوعة في هذا صدد، وإن يتم إتاحة تلك الأراضي إلى المستثمرين الصناعيين بشروط ومعايير معينة”.

وأشار، “أن المعيار الأول عند الحصول على الأراضي الصناعية سوف يكون سرعة البناء والتشغيل والإنجاز، وسوف تكون هناك أولوية لمن يمتلك مصنع قائم بشكل فعلي، ومن يسعى إلى التوسع به.

وأوضح “سوف نعمل على تحقيق وفرة في الأراضي الصناعية للمصنعين الجادين، ولن نسمح بـتسقيع الأراضي الصناعية”.

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