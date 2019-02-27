“الأرز” بـ9 جنيهات للكيلو.. أسعار السلع الغذائية اليوم الأربعاء

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يرصد موقع مصر 365 أسعار السلع الغذائية، اليوم الأربعاء، داخل السوق التجاري المصري، حيث شهدت التعاملات التجارية اليوم الأربعاء حالة من الاستقرار في الأسعار.

أسعار السلع الغذائية اليوم الأربعاء

وسجل سعر كيلو جرام الأرز ما يقارب من 9 جنيهات للكيلو، وسجل سعر عبوة الزيت ما يقارب من ا16 جنيهًا، وسجل سعر كيلو السكر 10 جنيهات.

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كما سجل سعر كيلو المكرونة ما يقارب من 8 جنيهات، وسجل سعر الشاي بوزن 40 جرام 3.50 جنيه، وسجل سعر كيلو الدقيق 7 جنيه.

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