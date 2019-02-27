مهلة شهر لسداد مقدمات الحجز بسكن مصر المرحلة الثانية وجنة

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صرح نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية المهندس طارق السباعى، “تقرر منح مهلة زمنية تصل إلى شهر من تاريخ الإعلان في الصحف من أجل استكمال سداد مقدمات الحجز، لكافة العملاء المخصص لهم الوحدات السكنية، القائمة في مشروع سكن مصر وبالتحديد في مرحلة المشروع الثانية، ومشروع جنة”.

وأضاف المهندس طارق السباعي، “أن تلك الخطوة تأتي في إطار استجابة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لمطالب ورغبات العملاء، على أن يتم منحهم مهلة زمنية تصل إلى شهر من أجل سداد مقدمات الحجز، والتي كان من المتعين أن تنتهي خلال الثالث عشر من شهر يناير السابق لعام 2019 بسداد نسبة تتراوح ما بين 15%، 20% من قيمة الوحدات السكنية في المشروعين”.

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