الأحد القادم.. بدء تسليم قطع الأراضى الأكثر تميزا بالحى المتميز بـ6 أكتوبر

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صرح رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر المهندس شريف الشربينى، “أنه سوف يتم الشروع في تسليم قطع الأراضى الأكثر تميزاً، بمنطقة العشرين فدان في الحى المتميز، القائمة بجوار اتحاد الكرة، مسلسل رقم أربعة، والتي تم تخصيصها بالقرعة العلنية في تاريخ الرابع والعشرين من شهر أكتوبر لعام 2017.

المستندات المطلوبة لتسليم قطع الأراضي بمنطقة الـ 20 فدان بالحي المتميز

وأكد أن تسليم الأراضي سوف يبدأ يوم الأحد القادم الموافق الثالث من شهر مارس القادم لعام 2019، وحتى يوم الخميس الرابع عشر من شهر مارس، وأضاف أن المستندات المطلوبة من أجل تسليم قطع الأراضي هو أن يتم إحضار المستندات الآتية:

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بطاقة الرقم القومي.

إخطار التخصيص.

يصرح لمالك القطعة بتوكيل من ينوب عنه فى الاستلام بموجب توكيل رسمي معتمد.

أرقام الأراضي التي سوف يتم تسليمها بمنطقة الـ 20 فدان

وأضاف المهندس شريف الشربينى، “إنه سوف يتم تسليم كالتالي:

الأراضي التي سوف يتم تسليمها يوم الأحد 3 مارس 2019

سوف يتم تسليم قطع الأراضي من 553 إلى 565.

تسليم قطع الأراضي من 596 إلى 600.

تسليم قطع الأراضي من 610 إلى 612.

الأراضي التي سوف يتم تسليمها يوم الأثنين 4 مارس 2019

قطع الأراضي من 590 إلى 595.

قطع الأراضي من 577 إلى 589.

الأراضي التي سوف يتم تسليمها يوم الثلاثاء 5 مارس 2019

قطع الأراضي من 566 إلى 576.

قطع الأراضي من 631 إلى 638.

قطع الأراضي التي سوف يتم تسليمها يوم الأربعاء 6 مارس 2019

قطع الأراضي من 613 إلى 630.

وأوضح رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، ” أنه تم تخصيص الأيام من الخميس السابع من شهر مارس القادم لعام 2019، لمن تخلف عن تسليم الأراضي في المواعيد سالفة الذكر.

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