رابطة التجار: صعوبات كبيرة ستواجه شركات استيراد السيارات لصالح الأفراد

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أعلن عضو مجلس إدارة رابطة تجار السيارات منتصر زيتون، “إن التسرع فى تأسيس شركات من أجل استيراد السيارات لصالح الأفراد، قد يكون له العديد من العواقب السيئة، إذا تم الأمر بدون دراسة للسوق المصري، والعمل على وضع حلول لكيفية حماية المستهلك، وتقديم خدمة ما بعد البيع لتلك الفئة من العملاء، إلى جانب العمل على توفير قطع الغيار اللازمة”.

وأكد، “أن تل الشركات لن تستطيع العمل على تلبية الرغبات المتنوعة للعملاء، إلى جانب أنها سوف تواجه العديد من الصعوبات الكبيرة”.

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وأوضح، إن الشركة سوف تقوم باستيراد السيارات إلى المستهلك بشكل فردي، وبالتالى سوف يكون لكل عميل علامة تجارية معينة يرغب فى استيرادها من دولة ما، وهو أمر يصعب أن يتم تحقيقه، وإذا تمكنت الشركة من تحقيقه فإن هذا الإجراء سوف يؤدي إلى ارتفاع أسعار السيارات بشكل أكبر من الوضع الراهن”.

ويجدر هنا الإشارة إلى قيام عدد من الكيانات الجديدة قد أعلنت عن نفسها، باعتبار أنها مستورد لسيارات الأفراد من الخارج، خلال الأيام القليلة السابقة، وأكدت تلك الكيانات على قدرتها في استيراد السيارات من الخارج إلى الأفراد بأسعار تقل بنسب كبير جداًّ عن أسعار توكيلات السيارات القائمة في مصر.

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