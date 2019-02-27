شعبة الحاصلات تناقش مستقبل أسعار البقوليات والفول قبل شهر رمضان

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يعد شهر رمضان من أكثر شهور العام استهلاكًا للمواد الغذائية، وتستعد العديد من الجهات المسؤولة من الناحية التجارية والاقتصادية داخل الدولة المصرية من أجل العمل على توفير السلع الغذائية الأساسية قبيل شهر رمضان الكريم، بشكل كبير لتلبية احتياجات المستهلك المصري خلال الشهر الفضيل.

تعقد اليوم الأربعاء “شعبة الحاصلات الزراعية والحبوب والبقوليات”، التابعة لغرفة التجارية بالقاهرة اجتماعها الشهرى، من أجل مناقشة وضع أسعار السلع الاستراتيجية، ومنها: “الفول، والأرز والعدس والفاصوليا” فى الأسواق التجارية المحلية، وكذلك الاستعدادات لشهر رمضان الكريم.

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