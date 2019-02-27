منجم السكري للذهب يضخ لخزينة الدولة أكثر من 373 مليون دولار أمريكي

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يتم تحويل أرباح الذهب المستخرج من منجم السكري، والذي يتم من خلال “شركة سنتامين”، إلى خزينة الدولة المصرية عن طريق “الهيئة العامة للثروة المعدنية”،التابعة إلى وزارة البترول.

وحصلت الهيئة العامة للثروة المعدنية من منجم السكري حتى منتصف شهر فبراير الحالي لعام 2019 ما يقارب من 373.201.448.92 مليون دولار أمريكي، كحصيلة مجمعة من الأرباح، حيث وصل إلى خزينة الدولة المصرية أكثر من 130 مليون دولار أمريك إتاوات منذ 31 من شهر مايو لعام 2010، كما وصل خزينة الدولة أكثر من 242 مليون دولار أمريكي كأرباح للإنتاج الذهب من منجم السكري منذ الدفعة الأولى خلال 20 مارس لعام 2013.

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وحصلت الهيئة على ما يقارب من 107.88 مليون دولار من “شركة سنتامين مصر للتنقيب عن الذهب”، أرباح خلال عن العام السابق، كما حصلت أيضًا خلال العام السابق، على إتاوة تقدر بحوالي 18.4 مليون دولار أمريكي، لترتفع قيمة الإتاوة المحصلة من الشركة منذ بداية الإنتاج.

انخفض إنتاج “شركة سنتامين” من معدن الذهب المستخرج من منجم السكرى بمصر، خلال العام السابق بنسبة مئوية 13%، مقارنة بإنتاج خلال عام 2017، الذي سجل فيه قيمة إنتاج الذهب بحوالي 472.418 ألف أوقية من الذهب.

وهذا يدل على تراجع إنتاج الشركة من الذهب المستخرج من منجم السكرى، خلال الربع الرابع من العام السابق 2018، بنسبة مئوية تصل إلى 11%، مسجلة ما يقارب من 136.6 ألف أوقية من معدن الذهب، في مقابل 154.298 ألف أوقية من الذهب خلال نفس الفترة من العام الأسبق 2017.

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