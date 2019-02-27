كتاب دوري من المركزي حول المعيار الدولي للتقارير المالية

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أصدر البنك المركزي المصري “كتاب دوري” نص على تطبيق تعليمات “المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية على كافة البنوك وفروع البنوك الأجنبية العاملة في جمهورية مصر العربية”، والتي تخضع تحت إشراف رقابة البنك المركزي، وكافة فروع البنوك المصرية في الخارج، وذلك على جميع القوائم المالية المنفردة، و المجمعة للبنوك.

جاء في بداية الكتاب الدوري الصادر عن المركزي فترة التطبيق الأولى لتلك التعليمات التي يجب على البنوك العمل على تحقيقها من إل سلامة وصلاحية فعالة النماذج المستخدمة لحساب الخسائر الائتمانية المتوقعة.

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ذلك من خلال جهة مستقلة عن كل بنك، تهدف إلى تفعيل فعلي للنماذج وعرض دقيق للنتائج، إلى جانب ضرورة موافاة البنك المركزي المصري بتقرير الجهة التي قامت بتقييم الصلاحية، ودقة النتائج قبل إن يتم إصدار القوائم المالية عن الربع الأول للتطبيق بمدة 15 يومًا على الأقل، ويتم إخطار البنك المركزي قبل الاتفاق مع الجهة التي سوف تحقق من سلامة وفعالية تلك النماذج المستخدمة.

كما أشار الكتاب الدوري، “أنه يقع على عاتق مراقبي الحسابات، مسؤولية العمل على تحقيق سلامة كافة الإجراءات الخاصة بالبنك، وأساليب ومنهجية احتساب الخسائر الائتمانية المتوقعة.

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