برلماني يطالب بتأجيل تطبيق “الدفع الإلكتروني” على العمالة المؤقتة.. تعرف على الأسباب

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أعلن عضو مجلس النواب المصري عمرو الجوهري، “إن قانون الدفع الإلكتروني سوف يطبق على المتعاملين مع كافة الوزارات والأجهزة الحكومية”

وأشار النائب، أن “تطبيق الدفع الإلكتروني على العمالة المؤقتة سوف يواجه العديد من صعوبات”، وطرح تساؤل، “كيف سوف يتم محاسبة العمالة المؤقتة بنظام الدفع الإلكتروني قبل أن يتم تطبيق الشمول المالي على كافة أنحاء جمهورية مصر العربية؟”.

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وطالب البرلماني بتأجيل تطبيق القانون الدفع الإلكتروني على العمالة المؤقتة إلى وقت لاحق، أو أ، يتم تطبيق القانون على عدة مراحل، حيث أن هذا الإجراء سوف يؤثر على زيادة اليومية للعامل، بعد أن يتعرض العامل لخصومات، ومصروفات إدارية، غير أنها سوف تكون تلك الإجراءات صادمة لعمالة مواد البناء، ونجار مسلح، عامل بناء، والحداد.

وتقدم النائب بتقديم مقترح وهو إن يتم استخدام بطاقة التموين مثل البطاقة الذكية، يضاف إليها كافة الحسابات الأخرى مثل “المعاشات أو الأجر اليومي”، مع تسهيل الإجراءات، وعدم التكليف على المواطن، وأوضح أن العمالة الموسمية سوف تكون أقل وطأة، ويمكن ضبطها من خلال الاستعانة ببعض من الشركات.

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