رابطة جي إس إم إيه تعلن أسماء الفائزين بجوائز غلومو أواردز 2019

Advertisements

أعلنت رابطة “جي إس إم إيه” أسماء الفائزين بجوائز “غلومو أواردز” لعام 2019 خلال مؤتمر “إم دبليو سي” 2019 في برشلونة. وقام بتسليم الجوائز كل من ريميل لندن، مقدم البرامج التلفزيونية والإذاعية، ولاري مادوو، معدّ ومقدم برنامج “أفريكا بيزنس” على قناة “بي بي سي”. وتسلط جوائز “غلومو أواردز” الضوء على الشركات والأفراد الذين يدفعون الابتكار في قطاع الجوال المتطور بسرعة.

وبهذه المناسبة، قال جون هوفمان، الرئيس التنفيذي لشركة “جي إس إم إيه”: “نهنئ جميع الفائزين والمرشحين لجوائز ’غلومو أواردز‘ لعام 2019 التي تقدمها رابطة ’جي إس إم إيه‘. تشهد جوائز ’غلومو أواردز‘ على الابتكار والإبداع المذهلين اللذين يحددان قطاعنا، وإنه حقاً لإنجازٌ متميز أن يتم اختيارنا من قبل لجان التحكيم المرموقة. نشكر كل المشتركين والحكام والجهات الراعية والشركاء على دعمهم لجوائز ’غلومو أواردز‘ لعام 2019.”

Advertisements

وفي ما يلي قائمة بأسماء الفائزين بجوائز “غلومو أواردز” لعام 2019:

أفضل بنية تحتية لشبكات الهاتف الجوال

“إريكسون” عن نظام المدخلات والمخرجات المتعددة “ماسيف ميمو” عالي النطاق بتقنية الجيل الخامس “5 جي”

أفضل تقدّم في مجال تكنولوجيا الجوال (فئة الشركات التي حققت عائدات سنوية عالمية تجاوزت 10 ملايين دولار أمريكي)

“هواوي” عن ابتكار شبكة النفاذ الراديوي “آر إيه إن” بتقنية الجيل الخامس “5 جي”

أفضل تقدّم في مجال تكنولوجيا الجوال (فئة الشركات التي حققت عائدات سنوية عالمية أقل من 10 ملايين دولار أمريكي)

“أثونيت” عن “أثونيت بابل كلاود”

أفضل تقدم في برمجيات الشبكات (فئة الشركات التي حققت عائدات سنوية عالمية تجاوزت 10 ملايين دولار أمريكي)

“كي تي” عن منصة التنسيق المدمجة “إنتيجرايتد أوركسترايتور” للخدمات المخصصة بين الشركات

أفضل تقدم في برمجيات الشبكات (فئة الشركات التي حققت عائدات سنوية عالمية أقل من 10 ملايين دولار أمريكي)

“أثونيت” عن “أثونيت بابل كلاود”

أفضل حل أمان ومصادقة للهاتف الجوال

“نوك نوك إس 3” عن مجموعة منتجات المصادقة (“نوك نوك إس3 سويت”)

جائزة التكنولوجيا المتميزة للهاتف الجوال – خيار الرؤساء التنفيذيين لشؤون التكنولوجيا

“أثونيت” عن “أثونيت بابل كلاود”

أفضل خدمة من مشغل للهواتف الجوالة بالنسبة للعملاء

“صن رايز ” و”هواوي” عن خدمة النفاذ اللاسلكي الثابت “صن رايز إف دبليو إيه” بتقنية الجيل الخامس “5 جي”

أفضل خدمة على الهاتف الجوال للحياة المتصلة

“إيرا” عن تطبيق “إيرا”: مترجم بصري للمكفوفين

أفضل استخدام للجوال في مجال الإعلان أو التسويق

“ريلاينس جيو إنفوكوم” عن “جيو كريكيت بلاي ألونج”

تطبيق الهاتف الجوال الأكثر إبتكاراً

“إس كي تيليكوم” عن حل “تي ماب” لسلامةٍ فائقة أثناء القيادة

أفضل ابتكار شامل لمستهلكي الجوال

“إبيك غايمز” عن امتياز “فورتنايت”

أفضل ابتكار جوال للشركات

“أثونيت” عن “أثونيت بابل كلاود”

أفضل إبتكار جوال لقطاع الصحة والتكنولوجيا الحيوية

“بيما” عن تطبيق “إم هيلث” من “بيما”

أفضل إبتكار جوال لقطاع التعليم

“إيرا” عن تطبيق “إيرا:” المترجم البصري للمكفوفين

أفضل ابتكارٍ جوالٍ لقطاع لسيارات

“هواوي” عن حل “سي-في 2 إكس”

أفضل ابتكار جوال في مجال الدفع والتكنولوجيا المالية

“كي تي” عن تطبيق “جيني باي”

أفضل استخدام للجوال في التجارة

“أوباماركت” و”دي إم آي” عن تطبيق “أوباماركت”

أفضل إبتكار جوّال للمدن الذكية

حكومة “غاوغنغ” و”هواوي” عن إضافة سمة الذكاء (“سمارت”) إلى سمة السعادة (“هابي”).

أفضل هاتف ذكي- خيار لجنة التحكيم

“هواوي” عن هاتف “هواوي مايت 20 برو”

جائزة الابتكار في مجال الأجهزة التي تحدث تغييرات جذرية- خيار لجنة التحكيم

“جوجل” عن ميزة الرؤية الليلية “جوجل نايت سايت”

أفضل تكنولوجيا جوالة قابلة للإرتداء

“سامسونج” عن ساعة “سامسونج جالاكسي واتش”

أفضل جهاز إلكتروني للمستهلك المتّصل

“جوديكس” عن حل التعرف الآمن والمباشر عن بصمة الإصبع “سيكيور لايف-فينجر ديتكشن”

أفضل هاتف جوال للواقع الافتراضي والواقع المعزّز

“أكسانتشور” عن “إيه في إي نيوز”

أفضل خدمة محتوى فيديو جوال

“إس كي تيليكوم” عن “أوكسوسو”

أفضل ابتكار لوسائط الإعلام والمحتوى- خيار لجنة التحكيم

“إبيك غايمز” عن امتياز “فورتنايت”

أفضل ابتكار جوال للأسواق الناشئة

“مافينير” عن منصة “مافينير” لمكاسب البيانات “مافنير سبونسرد داتا ريواردز”

أفضل ابتكار جوال للنساء في الأسواق الناشئة

“بي بي سي ميديا أكشن” عن “كيلكاري”

أفضل ابتكار جوال في حالات الطوارئ أو الحالات الإنسانية

“لومكاني” عن تطبيق “لومكاني”

أفضل استخدام للجوال في إمكانية الوصول والإدماج

“بيلاين روسيا” عن “بيلاين موتوريكا”

جائزة الجوال الأخضر (صديق البيئة)

“جن سيل إينرجي” عن حل “جن سيل إيه 5 أوف-جريد”

“تيليفونيكا” عن خطة 2030 للطاقة المتجددة بالكامل

المساهمة المتميزة لقطاع الجوال في أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة

برنامج الأغذية العالمي عن تطبيق “سكوب كودا”

جائزة القيادة الحكومية

الحكومة الفنلندية

المساهمة المتميزة في قطاعى الجوال

“كان ترزي أوغلو”، الرئيس التنفيذي، “تركسل”

جائزة الريادة الأوروبية في تقنيات الجيل الخامس “5 جي”

“دويتشه تيليكوم إيه جي” لدفعها نهجاً مراعياً للمنظومة في مجال التسويق لتقنيات الجيل الخامس “5 جي”

جائزة القيادة في تقنيات الجيل الخامس “5 جي”

“نوكيا” عن “نوكيا 5 جي فيوتشر إكس” – إطلاق العنان لقدرات الجيل الخامس “5 جي”

جائزة الشراكة في قطاع تقنيات الجيل الخامس “5 جي”

سلطة مرفأ “هامبورغ” و”دويتشيه تيليكوم” و”نوكيا” عن أول اختبار على نطاق واسع في مجالي الصناعة والتجارة لتقنيات الجيل الخامس “5 جي”

الكشف عن جوائز إضافية ضمن جوائز “جلومو أواردز”

سيعرض المرشحون لنيل “جائزة المشروع الناشئ ’بعد أربع سنوات من الآن- 4 واي إف إن‘ لعام 2019” أفكار مشاريعهم أمام الجمهور وأمام لجنة تحكيم مكونة من خبراء، وذلك يوم الأربعاء 27 فبراير بين الساعة 15:00 و16:00 بتوقيت وسط أوروبا على مسرح بانك ساباديل، الصالة رقم 8، فيرا مونتجويك، وسيعلَن اسم الفائز مباشرةً.

كما سيتم تسليم جوائز القيادة الخاصة ببرنامج “النساء للتكنولوجيا” (“وومن فور تيك”) يوم الخميس في 28 فبراير عند الساعة 9:15 خلال قمة “النساء للتكنولوجيا”، في الصالة رقم 4، القاعة “إيه”، فيرا غران فيا. كذلك سيشهد يوم الخميس تسليم جائزة “أفضل هاتف جوال جديد متصل في مؤتمر ’إم دبليو سي‘ 2019” من منصة الفائز عند الساعة 9:45 بتوقيت وسط أوروبا، وسيتم بث الحدث مباشرة عبر قناة “المؤتمر العالمي للجوال” التلفزيونية )”موبايل ورلد لايف تي في”(.

وتضم قائمة الجهات الراعية لجوائز “جلومو أواردز” لعام 2019 كلّاً من: “ناشيونال إنسترومنتس” راعي فئة تكنولوجيا الجوال؛ و”دولبي” راعي فئة “المحتوى ووسائط الإعلام”؛ و”موبيكا” لفئة “الثورة الصناعية الرابعة”؛ و”موبيليوم” لفئة “المستهلكين”. وتعدّ “ماشابل” الراعي الإعلامي الرسمي لجوائز “غلومو أواردز” لهذا العام. ويتولى مهمة التحكيم مجموعة من الخبراء المستقلين والمحللين والصحفيين والأكاديميين، ويشاركهم في بعض الحالات ممثلون عن شركات الجوال.