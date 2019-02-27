توليا تحقق الربحية وعائدات متنامية في المدفوعات المسبقة بنسبة 126 في المائة

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أنهت شركة “توليا”، المزود الرائد لحلول رأس المال العامل في السوق، عامًا من النمو المذهل تميز بالعديد من الإنجازات البارزة بما في ذلك تسريع الدفع لمبالغ تصل إلى 24 مليار دولار، والتي تضاعفت من 12 مليار دولار في عام 2017، فضلاً عن توسيع نطاق شبكتها من مليون إلى أكثر من 5.2 مليون رابط على مستوى العالم. كما أعلنت الشركة عن افتتاح أول مكتب لها في منطقة آسيا والمحيط الهادي في سيدني، بأستراليا، وإطلاق خطط لزيادة أعضاء الفريق بسرعة خلال العام 2019.

ويأتي هذا الخبر بعد إنجاز كبير آخر شهده النصف الثاني من عام 2018 عندما حققت “توليا” الربحية بموجب مبادئ المحاسبية المقبولة عموماً في الولايات المتحدة الأمريكية. وفي هذا السياق، قال رينيه هو، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية لشركة “توليا”: “قد لا يتمكّن الكثير من الشركات المدعومة من الرأس المال الاستثماري من تحقيق الربحية. وبعد تحقيقها الربحية وتحررها من الديون، تحصل ’توليا‘ على تمويل جيد يمكّنها من دعم عملائها ومواصلة الابتكار”.

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وفي غضون ذلك، شهد العام الماضي إعلان “توليا” عن شراكات مع عملاء جدد، بمن فيهم مجموعة التعدين العالمية “ريو تينتو”، وشركة “ساسول” المتكاملة للمواد الكيميائية والطاقة، ومزود الهواتف الجوالة الأسترالي “تلسترا”.

في أغسطس 2018، وقّعت “توليا” أيضًا عقداً إطارياً رئيسياً بقيمة 30 مليون جنيه إسترليني مع المؤسسة المسؤولة عن المشتريات التابعة لحكومة المملكة المتحدة “كراون كوميرشال سيرفيس” (“سي سي إس”). وأطلقت “توليا” خطة الدفع المسبق للصيدليات بقيمة 11 مليار دولار. وتوفر الاتفاقية أيضاً حلول الدفع المسبق للحكومة المركزية والسلطات المحلية ودائرة الصحة الوطنية.

وكان النجاح الذي حققته “توليا” في عام 2018 مدعومًا بالتزام الشركة المستمر بالابتكار التكنولوجي. وباستخدام واجهة المستخدم الجديدة الخاصة بالمشتري والمدعومة من الذكاء الاصطناعي، أصبح بإمكان العملاء الوصول إلى الرؤى اللازمة لاتخاذ قرارات فورية في الوقت الفعلي، وبالتالي تحسين معدلات الخصم وشروط الدفع.

من جانبه، قال سيدريك برو، الرئيس التنفيذي لشركة “توليا”: “نعتقد أن إعتماد العقلية التي تهدف الربح هي مفتاح النجاح، وهذا ما تحاول ’توليا‘ وعملائها إثباته باستمرار. وفي عام 2019، سنتطلع لمواصلة البناء على إنجازاتنا الكبيرة التي حققناها خلال العام الماضي ودعم عملائنا لتحرير الأموال المحصورة في سلاسل التوريد على مستوى العالم”.

ملاحظة للمحررين:

توفر “توليا” حلول رأس المال العامل التي تسهل على الشركات تحرير الأموال وتسريع المدفوعات وتحسين صحة سلسلة التوريد.

منذ تأسيسها في عام 2009، توخت “توليا” عالماً يمكن أن تزدهر فيه جميع الشركات عن طريق تحرير الأموال باستخدام برنامجنا المتطور. وقام اليوم فريقنا الذي يسهم في تغيير قواعد اللعبة المالية ببناء شبكة تربط 1.6 مليون شركة في 168 دولة، والتسريع في دفع أكثر من 90 مليار دولار من المدفوعات المسبقة.