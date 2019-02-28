الإسكان: الإنتهاء من ترتيب الأولويات بعد التحديث لحاجزى الإعلان التاسع والثامن

Advertisements

صرحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى مى عبدالحميد، “عن الانتهاء من العمل على ترتيب الأولويات بعد التحديث لكافة الحاجزي في الإعلان التاسع، والإعلان الثامن “الكراسة الحمراء/ الكراسة الزرقاء”، وذلك في المحافظات والمدن التي سوف يتم التعامل معها بكافة شروط الإعلان العاشر ضمن “برنامج الإسكان الاجتماعي لفئة محدودي الدخل”.

الإعلان التاسع

وأكدت على إتمام من العمل على تحديث تلك الأولويات وفقًا للمُراجعة الدورية الخاصة بنِسَب الرفض الناتجة عن عدم ثبوت صحة أى من البيانات التي تقدم بها المواطنين من أجل حجز الوحدات السكنية عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالصندوق للحاجزين بالإعلان التاسع، وأضافت “أن تلك النتائج تعد مؤشر من أجل العمل على ترتيب الأولويات من أجل الشروع في بدء التعامل مع المواطنين، مما يعكس تأكيد قبول التخصيص للمواطن”.

Advertisements

وأشارت، “أن إجمالى عدد المواطنين داخل الأولوية في الإعلان التاسع قد سجل ما يقارب من 27509 مواطنين”، وأوضحت “أن هناك خمس مدن يزيد فيها عدد المتقدمين خلال الإعلان التاسع لمشروع الإسكان الاجتماعي لفئة محدودي الدخل، وينطبق عليهم كافة الشروط عن عدد الوحدات المطروحة، وبيانات تلك النسب كالتالي:

مدينة 6 أكتوبر في محافظة الجيزة بها 43026 مُتقدم، فى مُقابل 23685 وحدة سكنية مُتوافرة.

حى عتاقة في محافظة السويس به 3803 مُتقدمين فى مُقابل 3046 وحدة سكنية مُتوافرة.

منطقة فاقوس في محافظة الشرقية بها 955 مُتقدما فى مُقابل 535 وحدة سكنية مُتوافرة.

منطقة كفر الدوار في محافظة البحيرة، بها 814 مُتقدما فى مُقابل 145 وحدة سكنية مُتوافرة.

منطقة برج البرلس في محافظة كفر الشيخ، بها 1152 مُتقدما فى مُقابل 98 وحدة سكنية مُتوافرة.

وأكد مي عبدالحميد “أنه قد تم التعامل على كافة طلبات التي تقدم بها المواطنين في الخانكة التابعة لمحافظة القليوبية بسبب رفع الأولوية عنها”، وأوضحت “أنه قد سبق الإعلان عن كافة الآليات والإجراءات الخاصة بالتعامل مع حاجزي الإعلان التاسع ممن هم خارج الأولوية، والمُنطبق عليهم الشروط، ولم يقوموا بالتحويل إلى أماكن متوافر بها وحدات أو سـحب مقدم الحجز، في مدينة 6 أكتوبر فقط، ويرغبون فى استمرار الحجز ولكن بشروط الإعلان العاشر ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل”.

وأوضحت، “أنه يتم احتساب سعر الوحدة السكنية بنفس أسعار وقيمة الوحدات الخاصة بالإعلان العاشر، وذلك خلال مدة تنفيذ تصل إلى ثلاثين شهراً، من أجل استلام الوحدة السكنية، على أن يتم البيع بنظام التمويل العقاري المدعم بفائدة تصل نسبتها المئوية إلى 7% سنوياً، ولا يتم تغييـر تلك النسبة طوال فترة التمويل بحد أقصى عشرين عاماً، مع تقديم الصندوق دعم نقدي يصل إلى أربعين ألف جنيهًا مصريًا تبعًا لدخل صاحب الطلب الحديث، وبشرط انطباق الشروط الخاصة بحدود الدخل المُعلن عنها وقت التقديم، أما في حالة عدم انطباق تلك الحدود وقت التقديم يتم رفض طلب العميل”.

وأشارت مي عبدالحميد، “إلى أن العملاء المُتقدمين لحجز الوحدات السكنية في الإعلان التاسع في مدينة 6 أكتوبر فقط، ممن هم خارج الأولوية ويرغبون في الاستمرار فى حجز الوحدة السكنية المكونة من ثلاثة غرف وصالة، سوف يقومون بسداد فرق مقدم جدية الحجز، ويقدر بحوالي 3160 جنيهاً، على اعتباره جدية تحويل لدى مكاتب البريد المُميكن”.

وأكدت بها فإن سعر بيع الوحدة السكنية سوف يصل إلىما يقارب من 225 ألف جنيه قابلة للتغيير فى حدود نسبة مئوية تصل إلى 10% كحد أقصى، إلى جانب تحصيل دفعات ربع سنوية بواقع عشرة دفعات بمبلغ 2000 جنيه.

وأوضحت “أنه في حالة رغبة حجز الوحدة السكنية المكونة من غرفتين وصالة، فيُكتفى بسداد مبلغ مُقدم جدية الحجز السابق في الإعلان التاسع دون سداد أي فروق خاصة بمقدم جدية الحجز، ويشترط سداد مبلغ 160 جنيه كرسوم إدارية باعتبارها جدية تحويل لدى مكاتب البريد المُميكن، حيث إن سعر بيع الوحدة السكنية سوف يصل 185 ألف جنيهًا مصريًا، قابلة للتغيير فى حدود نسبة مئوية تصل إلى 10% كحد أقصى، ويشترط تحصيل دفعات ربع سنوية بواقع عشرة دفعات بمبلغ تصل إلى 1500 جنيه”.

أولويات عملاء الإعلان الثامن ممن لهم حق الاستمرار بشروط الإعلان العاشر

وأوضحت “أنه بالنسبة لما يخص أولويات عملاء الإعلان الثامن ممن لهم حق الاستمرار، في تطبيق شروط الإعلان العاشر، فقد بلغ عدد المدن التي يزيد فيها عدد المتقدمين من المُنطبق عليهم الشروط عن عدد الوحدات الجاري خلال الوقت الراهن العمل على تنفيذها في أربعة مدن، وذلك على النحو الآتي:

722 مُتقدماً في مركز مغاغة التابع لمحافظة المنيا مُقابل 384 وحدة سكنية جاري العمل على تنفيذها.

1061 مُتقدم في مركز دمنهور التابع لمحافظة البحيرة، في مُقابل 80 وحدة سكنية جاري العمل على تنفيذها .

225 مُتقدم في عزبة البرج التابعة لمحافظة دمياط في مُقابل 100 وحدة سكنية جاري العمل على تنفيذها.

1705 مُتقدم في منطقة شطا التابعة لمحافظة دمياط في مُقابل 1628 وحدة سكنية جاري العمل على تنفيذها.

وأكدت، “أنه تم التعامل مع كافة طلبات المقدمة من قبل المواطنين في منطقة كفر الدوار بمحافظة البحيرة بسبب رفع الأولوية عنها”، وأشارت إلى أن ما سبق يُعتبر قاعدة عامة سوف يتم تنفيذها على سائر المُدن المثيلة في الإعلان الثامن، والتى سوف يتم تنفيذ وحدات جديدة بها حال توافر أراضي.

وأشارت مي عبدالحميد إلى أنه ما سبق أيضاً من إجراءات المتبعة خلال الإعلان الثامن في “الكراسة الحمراء أو الكراسة الزرقاء”، بالمدن سالفة الذكر فقط، ممن هم داخل الأولوية، ويرغبون في الاستمرار، وسوف يتم احتساب سعر الوحدة السكنية بنفس أسعار الإعلان العاشر، وذلك خلال مدة تنفيذ تصل إلى 30 شهر، ليتم بعدها تسليم الوحدة السكنية”.

وأوضح أن نظام البيع سوف يتم بنظام التمويل العقاري المدعم بفائدة تصل إلى 7% سنوياً، ولا يتم تغيرها طوال الفترة الخاصة بالتمويل بحد أقصى عشرين عاماً، مع تقديم الصندوق دعم نقدي يصل إلى أربعين ألف جنيهًا مصريًا تبعًا لدخل مقدم الطلب الحديث، وبشرط انطباق الشروط الخاصة بحدود الدخل المُعلن عنها وقت التقديم وفي حالة عدم انطباق تلك الحدود وقت التقديم يتم رفض طلب العميل”.

وأوضحت بالنسبة إلى مقدم جدية الحجز، يشترط قيام العميل بسداد فرق مقدم جدية الحجز الذي يقدر بحوالي 5175 جنيهًا مصريًا، باعتباره مبلغ جدية تحويل لدى مكاتب البريد المُميكن، حيث إن سعر بيع الوحدة السكنية يصل إلى 225 ألف جنيه قابلة للتغيير فى حدود نسبة مئوية تصل إلى 10% كحد أقصى، إلى جاني تحصيل دفعات ربع سنوية بواقع عشرة دفعات بمبلغ يقارب من 2000 جنيه للحاجزين بالكراسة الحمراء فقط، بسبب أنه قد سبق تحصيل دفعات ربع سنوية من الحاجزين في الكراسة الزرقاء خلال الفترات الماضية.

وأضافت “سوف يتم إرسال رسائل نصية “SMS)”، على أرقام الهاتف المُسـجلة لدى الصندوق الخاصة بالمواطنين السابق ذكرهم، إلى جانب نشر أسمائهم عبر الموقع الإلكتروني للصندوق”.

وأكدت مي عبدالحميد “لأنه لن يتم قبول سداد أى من المبالغ المُشار إليها إلا من قبل المواطنين الذين تم ادراجهم ضمن المُستحقين، على أن يتم البدء في استقبال هؤلاء المواطنين في مكاتب البريد المميكن مع بداية من يوم الثلاثاء القادم الموافق الخامس من شهر مارس لعام 2019، وحتى نهاية الشهر، من أجل سداد فروق مقدم جدية الحجز، وسداد الرسوم الإدارية، وفى حالة عدم السداد فى التاريخ المقرر يلتزم المواطن بإن يقوم باسترداد مبلغ جدية الحجز السابق سداده”.

فترة سداد الدفعات الربع سنوية

أكدت مي عبدالحميد، أنه بالنسبة لما يخص سداد الدفعات “الربع سنوية” لعملاء الإعلان التاسع، والثامن الراغبين في الاستمرار “بشروط الإعلان العاشر”، وكذلك إلى عملاء الإعلان العاشر من مشروع الإسكان الاجتماعي والمنطق عليهم الشروط، والذين سوف يتم الإعلان عن اسمائهم خلال وقت لاحق قبل البدء في السداد، سوف يكون موعد سداد الدفعة الأولى من الأقساط الربع سنوية خلال شهر أبريل القادم لعام 2019، وحتى شهر يونيو 2019.

وأوضحت في حالة قيام العميل بالسداد مع نهاية شهر يونيو لعام 2019، سوف يتم دفع غرامة تأخير تصل إلى نسبة 1.5%، من قيمة الدفعة الأولى عن كل شهر تأخير، أو جزء من الشهر، على أن يتم التعامل بنفس القاعدة عند دفع باقي الدفعات الربع سنوية.

وأضافت، “لكل من لديه أي استفسار من عملاء صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى عليه الاتصال بمركز الاتصالات “على الأرقام التالية: 1188 أو 5777 أو 5999 من أي تليفون محمول، أو الاتصال على رقم 090071117 من أي تليفون أرضي.

أقرا المزيد مي عبدالحميد تعلن عن موعد الكشف عن أسماء الفائزين بشقق الإعلان العاشر