بعد التخفيضات الجمركية.. فيات تعلن عن موعد انتهاء استرداد فروق الأسعار

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كشفت شركة داينامكس للسيارات، وهي وكيل لعلامة فيات كرايسلر عن موعد الانتهاء من العمل على برنامج “الحماية الكاملة” الذي أطلقته الشركة خلال شهر نوفمبر السابق من أجل حماية كافة عملائها ضد تغير الأسعار بعد أن يتم العمل على تطبيق الشريحة الأخيرة من الإعفاءات الجمركية على السيارات الأوروبية المنشأ.

وأضافت الشركة إن اليوم الخميس الموافق الثامن والعشرين من شهر فبراير لعام 2019 هو آخر يوم من أيام صلاحية قسائم استرداد فروق الأسعار لكافة العملاء الذين قاموا بشراء سيارات فيات خلال الفترة من منتصف شهر نوفمبر لعام 2018 ، وحتى الأول من شهر يناير لعام 2019.

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ويجدر هنا الإشارة إلى قيام عدد من الشركات ووكلاء العلامات التجارية ومنهم، “شركة فيات كرايسلر”، بتدشين برنامج “الحماية الكاملة” خلال شهر نوفمبر السابق لعام 2018، في محاولة منهم من أجل العمل على تحريك معدلات بيع السيارات التي قد شهدت ركود وبطء كبير خلال الربع الأخير من العام السابق.

تباينت الآراء، والتقارير التي تناولت تأثير الإعفاءات الجمركية على السيارات الأوروبية المنشأ، والتي من أهم تأثير تطبيق الإعفاءات الجمركية على السيارات هي عزوف المستهلكين داخل سوق السيارات المصري من الشراء، بسبب انتظارهم لانخفاض أسعار السيارات الأوروبية المنشأ خلال شهر يناير لعام 2019.

كما ساهمت الدعوات التي تم إطلاقها عبر المواقع الإلكترونية مثل حملة مقاطعة شراء السيارات المعروفة تحت مسمى “حملة خليها تصدي”، والتي تم تدشينها من قبل عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع بداية شهر يناير السابق لعام 2019، من أجل دفع الوكلاء السيارات إلى خفض الأسعار وخفض هوامش أرباحهم بزعم أنها مبالغ فيها مبالغة.

مع بداية العام الحالي 2019، تم الإعلان عن إدراج تخفضيات على ثلاثة وعشرين علامة تجارية أمريكية، وآسيوية، وأوروبية بأسعار أكثر من سبعين طراز مختلفة تراوحت الخصومات من 2000 إلى أكثر من مليون جنيه.

وبالرغم من تلك التخفيضات المدرجة على أسعار السيارات إلا أن هناك حالة من الركود النسبي التي يتعرض لها سوق السيارات المصري مع مطلع العام الجاري، وأعلن بعض من الخبراء عن توقعاتهم أ، يشهد سوق السيارات المصري نمو يتراوح من 20% إلى 25% على أساس سنوي، وصولًا إلى 220/ 225 ألف سيارة مع نهاية شهر ديسمبر القادم لعام 2019.

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