الضرائب تمد مهلة تقديم الإقرارات حتى هذا الموعد

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أعلنت مصلحة الضرائب المصرية ، برئاسة عبد العظيم حسن ، اليوم الخميس الموافق 28 فبراير من العام الحالي 2019 ، مد مهلة تقديم إقرار ضريبة القيمة المضافة إلكترونيا ، وذلك حتى مساء يوم الأحد المقبل.

وفي بيان صحفي صادر عنه اليوم الخميس ، أوضح عبد العظيم حسن ، رئيس مصلحة الضرائب المصرية ، أن القرار جاء نظرا لأن شهر فبراير 28 يوما فقط ، ولذلك سوف يتم تقدير الموعد حتى يوم الأحد المقبل ، حتى الساعة 12 مساءً ، وذلك في جميع مأموريات المصلحة في المحافظات. Advertisements

وزاد رئيس مصلحة الضرائب ، عبد العظيم حسين ، أنه يشترط سداد الضريبة المستحقة من واقع الإقرار ، وذلك بحد أقصى اليوم الخميس ، وذلك رغبة من مصلحة الضرائب في التيسير على المسجلين ، وإزالة الصعوبات التي تواجههم كافة.

وكان الدكتور محمد معيط ، وزير المالية ، أصدر قراراً بإلزام المسجلين بالضريبة على القيمة المضافة ، أن يقدموا للمأمورية المختصة إقرارا إلكترونيا شهريا ، عن طريق البوابة الإلكترونية لمصلحة الضرائب المصرية ، وذلك بداية من شهر يناير 2019 ، حيث يبلغ عدد المسجلين المقدمين لإقرارات الضريبة على القيمة المضافة ، والملزمين بتقديمها شهريا ، 206 آلاف مسجل ، وذلك بحسب تصريحات سابقة لرئيس مصلحة الضرائب المصرية.