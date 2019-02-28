شركة أزيموت لليخوت تحتفل بمرور خمسين عاماً على تأسيسها في دبي

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استضافت إمارة دبي الحدث الأول ضمن سلسلة من خمس فعاليات مخصصة للاحتفال بالذكرى الـ50 لتأسيس شركة “أزيموت لليخوت”. هذا وامتدت الفعالية المخصصة لمالكي يخوت “أزيموت” في منطقة الخليج ليومين واحتفت بالذوق والأسلوب الإيطالي الرفيع.

وابتداءً من الغد، سيتواصل حضور العلامة التجارية في دبي في النسخة الـ27 من معرض دبي العالمي للقوارب الذي سيشهد عرض عدد من أكثر النماذج مثالية، بما في ذلك نموذجا “أزيموت غراندي 25 ميتري” و”أزيموت إس 7″ في سابقة هي الأولى من نوعها في الشرق الأوسط.

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واستضاف مارينا ونادي اليخوت من “بولغري”، المنتجع الراقي في دبي المصمم خصيصاً لاستحضار جاذبية ساحل البحر الأبيض المتوسط، الحدث الأول من بين خمس فعاليات عالمية تنظمها مجموعة “أزيموت بينيتي” احتفالاً بالذكرى الـ50 لتأسيس شركة “أزيموت لليخوت”. وسجّل الحدث الممتد على مدى يومين والجولات التي جرت على متن يخوت “أزيموت” بداية عام من الاحتفالات التي ستقام تكريماً لشركة بناء السفن التي أسسها باولو فيتالي في عام 1969.

وشهد الحفل الذي أقيم في 22 و23 فبراير، إلى جانب العرض الأول من نوعه للنموذجين الجديدين في منطقة الشرق الأوسط، فقرات متنوعة تخلّلتها لحظات من التسلية الخالصة وتجربة أطباق المأكولات الراقية، لإمتاع مالكي يخوت “أزيموت” القادمين من دبي ومن مدن بارزة أخرى في منطقة الخليج، المنطقة التي تشهد حضوراً تجاوز عمره العشرين عاماً لشركة “أزيموت لليخوت”.

اختتم العشاء الحصري الذي جرى في منطقة الحدائق الرائعة في المنتجع بالاستعراض التقليدي لليخوت الذي شكل الحدث الأبرز في الأمسية.

هذا وتستضيف دبي، التي تعدّ مركز الأعمال التجارية والمالية في الشرق الأوسط ومركزاً صاعداً في قطاع اليخوت، النسخة الـ 27 من معرض دبي العالمي للقوارب، وذلك ابتداءً من 26 فبراير وحتى 2 مارس. وتسعى شركة “أزيموت لليخوت” من خلال مشاركتها في المعرض إلى تعزيز حضورها في المنطقة.

وستتواجد الشركة الإيطالية لبناء السفن في قناة دبي المائية في منطقة الجميرة، من 26 فبراير حتى 2 مارس، لتعرض، بالتعاون مع وكيلها الحصري شركة “سيز أند دزرتس”، أبرز يخوتها، بما في ذلك النموذجان الجديدان اللذين سيتم إطلاقهما في هذه المنطقة: “أزيموت غراندي 25 ميتري” و”أزيموت إس 7″. وكان يخت “أزيموت غراندي 25 ميتري” الذي يتميز بتصميم داخلي أنيق يحمل توقيع أشيل سالفاغني ولمسات خارجية جريئة من تصميم ستيفانو ريغيني، قد جذب بالفعل اهتماماً كبيراً وحصد العديد من الجوائز، كان آخرها جائزة “أفضل يخت آلي في آسيا” في حفل توزيع جوائز “كريستوفل ستايل” لليخوت. أما “أزيموت إس 7″، وهو يخت ذو طابع رياضي يبلغ طوله 21 متراً ويزن 45 طناً، فيشكل نموذجاً آخراً ذو شعبية هائلة ويتميز بمستوى عال من أحدث التقنيات وبنظام دفع ثلاثي من طراز “آي بيه إس”. قام ستيفانو ريغيني بتصميم الخطوط الخارجية في حين تولى فرنشيسكو غيدا إنجاز التصاميم الداخلية.

وفي معرض تعليقه على عرض اليختين الجديدين ضمن فعاليات معرض دبي العالمي للقوارب، قال ماركو فال الرئيس التنفيذي لشركة “أزيموت لليخوت”: “ساهم يخت ’أزيموت غراندي 25 ميتري‘ بشكل إيجابي في نجاح ’أزيموت لليخوت‘ منذ إطلاقه في مدينة كان في سبتمبر الماضي، ونحن مسرورون جداً بنقل هذه التجربة إلى منطقة الخليج بكل ما فيها من إيجابيات. لم تكتفِ هذه المنطقة بتقدير السمات المميزة لنماذج ’أزيموت لليخوت‘ فحسب، لكنها وفرت على الدوام مراجعة تقييمية إيجابية حول الابتكارات والتقنيات المعتمدة في كامل مجموعة ’غراندي كوليكشن‘. وقد ساعدنا ذلك دائماً على النجاح في ابتكار يخوت ذات طابع قوي، وموجهة لشريحة محددة في هذه المنطقة”.

من جانبه، قال السيد أحمد العميري، المدير العام لشركة “سيز أند دزرتس”، الوكيل الحصري لشركة “أزيموت لليخوت” في منطقة الخليج: “لمسنا خلال الاحتفالات بالذكرى الـ50 لتأسيس شركة ’أزيموت لليخوت‘ اهتماماً كبيراً بطراز ’غراندي 25 ميتري‘ لدى الضيوف الحاضرين. ويرجع تفاعل السوق الخليجية بهذا القدر من الإيجابية مع كلّ نموذج من نماذج ’أزيموت لليخوت‘ إلى التزام المجموعة بالابتكار، مع تحقيقها التوازن المثالي بين التصميم والأداء والمساحات الداخلية المثلى. وإننا نتطلع إلى ذات القدر من الإيجابية بين عملائنا في معرض دبي العالمي للقوارب”.

سيكون جدول أعمال شركة “أزيموت لليخوت” هذا العام مليئاً بالفعاليات، وستعجّ الأشهر القادمة بأحداث متصلة نظراً لمشاركتها في أهم معارض القوارب في العالم- بما في ذلك معرض القوارب الدولي في بالم بيتش في مارس-من جهة وانشغالها بالاحتفالات المقامة بمناسبة الذكرى الأهم والأرفع مستوى بالنسبة للشركة من جهة أخرى. أما المرحلة الثانية التي لن تقل بإثارتها ومفاجأتها، فستجري في مدينة نيويورك، رمز الابتكار والإبداع، تماماً مثل شركة “أزيموت لليخوت”.