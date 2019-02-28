القوى العاملة تعلن غلق باب التقدم للعمل بدولة خليجية وتصدر بيان بأعداد المتقدمين

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صرحت وزارة القوى العاملة عن تقدم ما يقارب من 1185 عاملًا حتى اليوم الخميس، والذي يعد آخر يوم من أجل تلقي طلبات راغبي العمل بأحد شركات المباني التابعة لدولة خليجية.

أصدرت اليوم وزارة القوى العاملة بيان، أعلنت فيه “إنه فور غلق باب تلقى طلبات التقديم اليوم الخميس، سوف يتم تحديد موعد اختبارات القبول من أجل اختيار 50 عامل إنتاج من بين المتقدمين، وذلك بواسطة لجنة من شركة دولة العمل بحضور مسؤولي التشغيل في الوزارة”.

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ويجدر هنا الإشارة إلى أن محمد سعفان وزير القوى العاملة، قد أعلن خلال وقت سابق، أن الراتب الشهري لتلك الوظائف المطروحة سوف تكون بعملة دولة العمل، وهو ما يقارب من 8 آلاف، و600 جنيهًا مصريًا.

ومن مميزات العمل أيضا، العمل على توفير مسك، مواصلات، إلى جانب حصول العامل على بدلات إضافية، وتذكرة السفر، وشدد وزارة العمل أنه لن يتم قبول أي طلبات غير مستوفية لشروط العمل المطلوبة.

وأوضح محمد سعفان، “أن مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة في الخارج تقوم ببذل أقصى جهد من أجل تسويق العاملة المصرية في الخارج، والعمل على توفير فرص عمل مناسبة”.

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