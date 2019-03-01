الأحد المقبل.. طرح أسهم “الشرقية للدخان “بسعر السهم 17 جنيهًا

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أعلن وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، اليوم الجمعة، الموافق 1 مارس، أنه تقرر تنفيذ الطرح الخاص لأسهم الشركة الشرقية للدخان “إيسترن كومبانى”، بعد أن تمت تغطيته 1.8 مرة ليكون سعر السهم الواحد 17 جنيهًا ، وهو بزيادة عن سعره بنسبة زيادة 3% عن سعر الإغلاق فى جلسة تداول البورصة المصرية، أمس الخميس، مضيفًا أنه من المقرر بدء الطرح العام للأسهم بداية من الأحد إلى الثلاثاء المقبل.

جدير بالذكر، أن الشركة القابضة للصناعات الكيماوية كانت قد أعلنت، قبل ساعات، عن نيتها المضى قدمًا فى الطرح العام والخاص فى السوق الثانوية بالبورصة المصرية بحد أقصى عدد 101 مليون و250 ألف سهم ، وهو ما يمثل نسبة 4.5% من إجمالي أسهم رأس مال الشركة المصدر من أسهمها.

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وأوضح مسؤولو الشركة أن الهدف من ذلك هو تنفيذ طرح خاص للمؤسسات المالية والأفراد ذوى الملاءة المالية والأفراد والجهات ذوى الخبرة فى مجال الأوراق المالية لبيع حد أقصى من الأسهم بعدد 96 مليون و187 ألف و500 سهم وتمثل نسبة 95% من عدد الأسهم المطروحة للبيع والتى تمثل 4.275% من إجمالى أسهم رأس مال الشركة.

وأشارت الشركة إلى تنفيذ طرح عام للجمهور لبيع حد أقصى من الأسهم بعدد 5 ملايين 62 ألف و500 سهم تمثل نسبة 5% من إجمالى الأسهم المطروحة للبيع والتى تمثل نسبة 0.225 % من أسهم رأس مال الشركة.

تجدر الإشارة إلى أنه من المتوقع أن يتم نشر تقرير الإفصاح للطرح العام ، غدًا السبت، الموافق 2 مارس 2019، وذلك عقب موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية، هذا بعد أن تمت عملية البناء السعرى ، أمس الخميس، الموافق 28 فبراير، بحسب البيان الذي اصدرته الهيئة العامة للرقابة المالية .