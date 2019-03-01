تعرف على أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الجمعة 1 مارس 2019

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استقرت أسعار صرف العملات الأجنبية ، اليوم الجمعة الموافق 1 مارس من العام الحالي 2019 ، عند أسعار امس ، وذلك بارتفاع طفيف ، حيث سجل سعر الدولار الأمريكي نحو 17.4786 جنيه للشراء ، و17.5786 جنيه للبيع ، بحسب ٱخر البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي المصري ، بقيادة طارق عامر.

سجل سعر اليورو الأوروبي نحو 19.8924 جنيه للشراء ، و20.0132 جنيه للبيع ، وذلك بارتفاع 14 قرشا ، بينما سجل الجنيه الإسترليني نحو 23.2850 جنيه للشراء ، و23.4077 جنيه للبيع ، وذلك بارتفاع 43 قرشا.

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أما سعر الفرنك السويسري فسجل نحو 17.5207 جنيه للشراء ، و17.6280 جنيه للبيع ، وذلك بارتفاع 14 قرشا ، بينما سجل سعر 100 ين ياباني نحو 15.8077 جنيه للشراء ، و15.9039 جنيه للبيع ، بارتفاع 3 قروش ، وبلغ سعر اليوان الصيني نحو 2.6155 جنيه للشراء ، و2.6307 جنيه للبيع ، وذلك بارتفاع قرشين.

وسجل سعر صرف الريال السعودي ، 4.66 جنيه للشراء ، و4.68 جنيه للبيع ، بينما سجل سعر الدينار الكويتى 57.57 جنيه للشراء ، و57.95 جنيه للبيع ، متراجعا نحو قرش، أما سعر الدرهم الإماراتي ، فوصل إلى 4.75 جنيه للشراء ، و4.78 جنيه للبيع.