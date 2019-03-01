انخفاض جديد في أسعاره.. تعرف على أسعار الذهب اليوم الجمعة 1 مارس 2019

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واصلت أسعار الذهب المحلية ، اليوم الجمعة الموافق 1 مارس من العام الحالي 2019 ، تراجعها في بداية التعاملات لليوم الثالث على التوالي ، حيث بلغت قيمة التراجع نحو 5 جنيهات في سعر الجرام الواحد ، من دون المصنعية ، وذلك خلال الأيام الثلاثة.

ويقدم موقع «مصر 365» ، بيانا بأهم أسعار الذهب المحلية ، التي قد تختلف من محل صاغة لآخر ، وذلك طبقًا للنطاق الجغرافي على مستوى محافظات الجمهورية كافة.

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سجل سعر عيار 21 نحو 643 جنيها.

سجل سعر عيار 18 نحو 551 جنيها.

سجل سعر عيار 24 نحو 735 جنيهات.

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 5144 جنيها.