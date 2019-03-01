تعرف على أسعار الفاكهة اليوم الجمعة 1 مارس 2019

تباينت أسعار الفاكهة‌ في سوق العبور ، اليوم الجمعة الموافق 1 مارس من العام الحالي 2019 ، ويقدم موقع «مصر 365» ، بيانا بأهم أسعار الفاكهة في سوق العبور ، اليوم الجمعة.

تراوح سعر كيلو البرتقال البلدي ، بين 4 جنيهات و6 جنيهات للكيلو الواحد.

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تراوح سعر كيلو البرتقال أبو سرة ، بين 5 جنيهات و7 جنيهات للكيلو الواحد.

تراوح سعر كيلو البرتقال الصيفي ، بين 6 جنيهات و8 جنيهات للكيلو الواحد.

تراوح سعر كيلو الجريب فروت ، بين 6 جنيهات و12 جنيهًا للكيلو الواحد.

تراوح سعر كيلو التفاح المصري ، بين 12 جنيها إلى 18 جنيهًا للكيلو الواحد.

تراوح سعر كيلو الليمون البلدي ، بين 5 جنيهات إلى 8 جنيهات للكيلو الواحد.

تراوح سعر كيلو الليمون ، بين 7 جنيهات إلى 11 جنيهًا للكيلو الواحد.

تراوح سعر كيلو العنب البناتي الأصفر ، بين 8 جنيهات إلى 12 جنيهًا للكيلو الواحد.

تراوح سعر كيلو العنب البناتي الأحمر ، بين 8 جنيهات إلى 10 جنيهات للكيلو الواحد.

تراوح سعر كيلو بلح سلمى ، بين 10 جنيهات إلى 14 جنيهًا للكيلو الواحد.

تراوح سعر كيلو البلح البارحي ، بين 12 جنيها و18 جنيهًا للكيلو الواحد.