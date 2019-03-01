تعرف على أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الجمعة 1 مارس 2019

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ذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ، التابع لمجلس الوزراء ، اليوم الجمعة الموافق 1 مارس من العام الحالي 2019 ، أن أسعار الدواجن مستقرة في الأسواق ، اليوم الجمعة ، في محافظات الجمهورية كافة.

تراوح سعر كيلو الدجاج البلدي ، للمستهلك العادي في محلات التجزئة ، بين 35 جنيها و42 جنيهًا للكيلو الواحد ، وكانت محافظة الغربية هي الأعلى سعرًا بين محافظات الجمهورية.

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وكذلك تراوح سعر كيلو الدواجن البيضاء ، بين 26 جنيها حتى 27 جنيهًا للكيلو الواحد ، وكانت محافظة الدقهلية هي الأعلى سعرًا ، بينما بلغ سعر كيلو الدواجن البلدي المبردة ، بين 21 جنيها و31 جنيهًا للكيلو الواحد ، وتعتبر محافظة الدقهلية هي الأعلى سعرًا بين المحافظات.

وكانت أسعار الدواجن ، شهدت ارتفاعا ملحوظا في للأسواق خلال الفترة الماضية ، ما دعا بعض نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي ، لإطلاق حملة جديدة بعنوان «خليها تكاكى» ، حيث طالب بعض رواد المواقع والمروجون للحملة ، بتخفيض أسعار الدواجن.