تعيين الدكتور جوناثان ريتش في منصب الرئيس التنفيذي لشركة لوميليدز

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أعلنت اليوم شركة “لوميليدز” عن تعيين الدكتور جوناثان ريتش في منصب الرئيس التنفيذي. وكان الدكتور ريتش في الفترة الأخيرة يشغل منصب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة “بيري جلوبال”، إحدى الشركات المدرجة على قائمة “فورتشن 500” تعمل في مجال مواد التغليف المتخصّصة والاستهلاكيّة، منذ عام 2010 إلى عام 2018. ويحلّ الدكتور ريتش خلفاً لمارك آدامز الذي يتنحّى من منصب الرئيس التنفيذي ومن مجلس الإدارة، لكنّه سيحتفظ بمنصب استشاري في الشركة.

وقال الدكتور ريتش في هذا السياق: “يسرّني كثيراً أن أنضمّ إلى ’لوميليدز‘ وأنا أتطلّع إلى مواصلة البناء على الركيزة التي تتمتع بها الشركة في مجال إنتاج تقنيّات الإنارة المتمايزة من أجل تعزيز القيمة التي يمكننا تقديمها إلى العملاء عبر مجموعة واسعة من القطاعات.” وأضاف: “توجد فرص هائلة أمام الابتكارات في مجال الإنارة لإحداث تأثير إيجابي على السلامة والاستدامة.”

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وقبل أن يشغل منصب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في “بيري جلوبال”، شغل الدكتور ريتش منصب الرئيس والرئيس التنفيذي في شركة “مومنتيف” المتخصّصة في الكيمياء تتّخذ من ألباني في نيويورك مقرّاً لها. وقبل ذلك، شغل مناصب مع شركة جوديير تاير أند رابر كومباني”، في البداية كرئيس قسم الأعمال الكيميائيّة العالميّة وفي وقتٍ لاحق كرئيس قسم أعمال الإطارات في أمريكا الشماليّة في “جوديير”. وأمضى الدكتور ريتش أعوامه التأسيسيّة في “جنرال إلكتريك”، في البداية كعالم أبحاث لدى “جي إي جلوبال ريسورتش” ثمّ في مجموعة من المناصب الإداريّة مع “جي إي بلاستكس”. يحمل الدكتور ريتش على بكالوريوس علمي في الكيمياء من جامعة ولاية آيوا، ودكتوراه في الكيمياء من جامعة ويسكونسن-ماديسون. وكان محاضراً زائراً في كليّة “جونسون” للأعمال في جامعة “كورنيل” منذ عام 2017.

وفي معرض تعليقه على التعيين، قال روب سيمينارا، كبير الشركاء في “أبولو” ورئيس مجلس إدارة “لوميليدز”: “لقد قدم مارك آدامز مساهمات كبيرة لشركة ’لوميليدز‘ طوال فترة ولايته، وقاد عملية الانتقال إلى شركة مستقلة ورعاية ثقافة الابتكار والتركيز على العملاء.” وأضاف: “بإسم مجلس إدارة ’لوميليدز‘، نود أن نشكره على خدمته المتفانية في الشركة ونتمنّى له الأفضل في مساعيه المستقبليّة. نحن متحمّسون كثيراً لإنضمام جون إلى ’لوميليدز‘ لقيادة المرحلة التالية من الابتكار والنموّ، ونتطلّع إلى العمل معه من جديد.”

من جانبه، قال آدامز: “لقد خضت تجربة رائعة في قيادة عملية انتقال ’لوميليدز‘ إلى شركة مستقلّة تركّز على توفير حلول إنارة تؤثر بشكلٍ إيجابي على العالم. أريد أن أشكر الموظفين في ’لوميليدز‘ وفريق عمل ’أبولو‘ لدعمهم، وأتمنّى للشركة النجاح الكبير في المستقبل.”