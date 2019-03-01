بيه آي وركس وتركسل تعرضان بنجاح حل الإدارة الآلية لنظام المدخلات والمخرجات المتعددة

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أعلنت “بيه آي وركس”، الشركة الرائدة في مجال تزويد الحلول الآلية لتخطيط شبكات الجوال وإدارتها وتحسينها، عن نجاحها في تحسين الإدارة الآلية لنظام المدخلات والمخرجات المتعددة “ماسيف ميمو” ضمن شبكة “تركسل”. ويشكّل المشروع امتداداً للعقد المبرم مع “تركسل” بشأن تأمين خدمة الشبكات ذاتية التنظيم المركزي، ويشكل محطة أساسية في عملية تكثيف شبكة “تركسل” وانتقالها إلى خدمات الجيل الخامس.

ولطالما كانت “بيه آي وركس” شريكاً لـ “تركسل” في مجال توفير حلول أتمتة الشبكات. وقد أنجزت “بيه آي وركس” و”تركسل” بنجاح مشروع الشبكات ذاتية التنظيم الأكبر في العالم من حيث عدد الوحدات التي تم نشرها، والذي حصد أيضاً جائزة “الشبكات العالمية ذاتية التنظيم “.

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وقد قامت الشركتان اليوم بخطوة هامة ستساهم بتسريع الجهود بهدف تكثيف شبكة “تركسل” والحرص على توفير تجربة السرعة الفائقة في المناطق الحضرية بفضل بنية “تركسل” التحتية القوية المعززة بخدمات الجيل 4.5. وكجزء من المشروع، تم استخدام حل “بيه آي وركس” المركزي للشبكات ذاتية التنظيم لأتمتة شبكة “تركسل” و “إل تي إي”- ذات الإرسال المزدوج بتقسيم الوقت (عامل بنظام “ماسيف ميمو”). وخلال ساعات الازدحام وعند الحاجة إلى قدرةٍ إضافية يتم توجيه تدفق البيانات نحو خلايا “إل تي إي”- ذات الإرسال المزدوج بتقسيم الوقت (عامل بنظام “ماسيف ميمو”). وقد نجحت اجراءات التوزيع المتكافىء الآلية في التعامل مع أكثر من 50 في المائة من المستخدمين في وقت واحد وحجم البيانات في المواقع المكتضة خلال ساعات الازدحام.

وقال جيديز سيزجين، الرئيس التنفيذي للشؤون التقنية في “تركسل” في معرض تعليقه: “لقد عملنا بشكل مكثف لتعزيز سعة الشبكة وتحسين التجربة الإجمالية للمستخدمين، استعداداً لطرح خدمات الجيل الخامس. تشكل أتمتة إدارة أنظمة المدخلات والمخرجات المتعددة ’ماسيف ميمو‘ في ’تركسل‘ محطة هامة على طريق تحقيق هذا الهدف. أود أن أتوجه بالشكر إلى فرق العمل في كلّ من ’تركسل‘ و’بيه آي وركس‘ على الجهود التي بذلتها. سيسمح لنا تقديم قدرات الأتمتة هذه من تقديم تجربة فريدة للعملاء وتعزيز جودة خدمات ’تركسل‘ الرقمية.”

من جهته، أعلن بشار أكبينار، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لـ’بيه آي وركس‘: “تلتزم ’بيه آي وركس‘ بتحفيز عملية تطور إدارة شبكات الجوال نحو عمليات الشبكات غير لمسية. وسيشكل ذلك أحد عوامل التمكين الهامة لمختلف حالات استخدام خدمات الجيل الخامس. وقد عملنا عن كثب مع ’تركسل‘ لأتمتة عمليات شبكتهم على كل مستوى. باعتبارنا شريكاً موثوقاً، سنواصل تقديم حلول متقدمة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لأتمتة الشبكات من شأنها أن تسرع انتقال ’تركسل‘ إلى خدمات الجيل الخامس.”