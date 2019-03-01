إم إس سي آي تستضيف يوم المستثمرين لعام 2019 اليوم

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ستقوم شركة “إم إس سي آي” (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: NYSE:MSCI)، وهي شركة رائدة في توفير أدوات وخدمات المؤشرات وإنشاء الحافظات وإدارة المخاطر للمستثمرين العالميّين، باستضافة يوم المستثمرين في مدينة نيويورك اليوم. وسيبدأ الاجتماع في تمام الساعة 8:30 صباحاً بالتوقيت الشرقي، ويُتوقّع أن ينتهي حوالي الساعة 12:30 مساءاً بالتوقيت الشرقي. وستشمل الفعاليّة نقاشاً حول استراتيجيّة الشركة وأدائها المالي، وتضمّ عروضاً من فريق إدارة “إم إس سي آي”، وتبيّن الجوانب المهمّة من الأعمال.

وبمناسبة الفعاليّة، تُعيد “إم إس سي آي” تأكيد توجيهها المالي لعام 2019 كما هو منصوص في 31 يناير 2019. وبالإضافة إلى ذلك، تقوم “إم إس سي آي” بتحديث أهداف الشركة الطويلة الأمد بما في ذلك النقاط البارزة التالية:

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النموّ المنخفض للعائدات من رقمَين (باستثناء التكاليف القائمة على الأصول).

نموّ الدخل المعدل قبل اقتطاع الضرائب والفوائد والاستهلاك والاهتلاك بمقدار رقم مزدوج متوسط.

معدل هامش الدخل المعدل قبل اقتطاع الضرائب والفوائد والاستهلاك والاهتلاك متوسط إلى مرتفع.