إم إس سي آي سترفع وزن أسهم الصين من الفئة (أ) في مؤشرات إم إسي سي آي

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أعلنت اليوم “إم إس سي آي” (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: NYSE:MSCI)، وهي الشركة الرائدة في تزويد لمستثمرين العالميين بالمؤشرات والخدمات وأدوات تحليل حافظات الأعمال، أنها سترفع وزن أسهم الصين من الفئة (أ) في مؤشرات “إم إس سي آي” من خلال زيادة عامل الإدراج من 5 بالمائة إلى 20 بالمائة في ثلاث خطوات. وجاء هذا القرار عقب مشاورات عالمية واسعة النطاق مع عدد كبير من المستثمرين المؤسسيين الدوليين، بما في ذلك أصحاب الأصول، ومدراء الأصول، والوسطاء/الوكلاء وغيرهم من المشاركين في السوق حول العالم. وحظي اقتراح زيادة وزن أسهم الصين من الفئة (أ) بدعم كاسح من المستثمرين.

وقال ريمي برايان، المدير العام ورئيس لجنة سياسات المؤشر في شركة “إم إس سي آي” بهذا الخصوص: “أثبت برنامج ربط البورصة ’ستوك كونيكت‘ بأنه قناةٌ قوية للوصول إلى أسهم الفئة (أ). وقد شكل نجاح تطبيق الإدراج الأولي بنسبة 5 بالمائة لأسهم الصين من الفئة (أ) تجربةً إيجابية للمستثمرين المؤسسيين الدوليين، وعزز ذلك إقبالهم على زيادة تعرضهم لسوق الأسهم في بر الصين الرئيسي. إن الالتزام القوي من جانب السلطات التنظيمية في الصين بمواصلة تحسين إمكانية الوصول إلى السوق، والذي دل عليه، من بين أمورٍ أخرى، التخفيف بشكل كبير من إجراءات تعليق التبادل في الأشهر الأخيرة، هو عامل أساسي إضافي حظي بدعم المستثمرين المؤسسيين الدوليين.”

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ودلت ردود فعل المشاركين في المشاورات على أن المستثمرين المؤسسيين الدوليين يفضلون حصول زيادة وزن أسهم الصين من الفئة (أ) ذات القيمة السوقية الكبيرة من خلال ثلاث خطوات بدلاً من خطوتين بحس ما نص عليه الاقتراح الأولي، وذلك بهدف التخفيف من الضغط المحتمل خلال التنفيذ في التواريخ المحددة للتطبيق. بالإضافة إلى ذلك، أكدت نسبة كبيرة من المستثمرين أيضاً وجوب إدراج أسهم الصين من الفئة (أ) ذات القيمة السوقية المتوسطة في مؤشرات “إم إس سي آي” بالتزامن مع رفع وزن الأسهم ذات القيمة السوقية الكبيرة لإفساح المجال أمام تطبيق أكثر سلاسةً. وأخيراً، حظي الاقتراح الذي أوصى بإضافة “تشاينكست” إلى قائمة قطاعات تدوال الأسهم المؤهلة للإدراج ضمن مؤشرات “إم إس سي آي” للأسواق العالمية القابلة للاستثمار بقبول واسع.