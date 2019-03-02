لليوم الثالث.. الذهب يواصل الهبوط وسعر جرام ٢١ يخسر ٧ جنيهات

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لليوم الثالث على التوالي، تشهد أسعار الذهب في السوق المصرية، هبوطا ملحوظا، حيث فقد الجرام اليوم السبت، الموافق ٢ مارس، نحو 7 جنيهات، نتيجة التراجع العالمي في أسعار الخام.

وصرح نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، إن سعر جرام الذهب عيار 21، قد سجل انخفاضا خلال تعاملات اليوم ليصل سعره 634 جنيهًا مقابل 641 جنيهًا أمس.

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 543 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 نحو 724 جنيهًا، فيما سجل سعر الجنيه الذهب نحو 5072 جنيهًا.

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أما أسعار المعدن الأصفر عالميا، فسجلت هي الأخرى تراجعا رأى البعض أنه السبب الرئيسي في تراجع سعر الذهب محليا خلال الثلاث أيام الماضية، حيث هبطت أسعار الذهب عالميا أكثر من 1% أمس الجمعة، ليصل المعدن النفيس إلى أدنى مستوى له منذ يناير، وتسجل أسعاره أكبر خسارة أسبوعية في أكثر من عام ونصف، مع صعود الدولار والأسهم العالمية وهو ما عزز شهية المستثمرين للمخاطرة.هذا حسب ما نشرت كالة رويترز.

يذكر أن أسعار الذهب في في العقود الأمريكية قد سجلت هبوط بنسبة 1.3% ليبلغ عند التسوية 1299.20 دولار للأوقية.