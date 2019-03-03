المركزي يطرح سندات خزانة بقيمة 1.7 مليار جنيهًا مصريًا غدًا

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أعلن البنك المركزي المصري، أنه من المتعين أن يقوم غدًا الإثنين، بطرح سندات خزانة حكومية بقيمة مالية إجمالية تصل إلى ما يقارب من 1.7 مليار جنيه.

وأضاف البنك المركزي المصري أن طرح سندات الخزانة سوف يتم خلال مرحلتين، الطرح الأول تبلغ قيمته ما يقارب من مليار جنيه لأجل ثلاثة سنوات، أما بالنسبة إلى الطرح الثاني فتبلغ قيمته ما يقارب من 750 مليون جنيهًا مصريًا، لأجل سبعة سنوات.

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