الإسكان تعلن عن تنفيذ 4464 شقة بسكن مصر والإسكان الاجتماعي في قنا وناصر

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أعلن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار،إنه يجري العمل على تنفيذ ما يقارب من 1440 وحدة سكنية قائمة في 60 عمارة في “مشروع سكن مصر”، القائم بمدينة ناصر القائمة في غرب أسيوط.بلغت نسبة التنفيذ في هذا المشروع ما يقارب من 72%.

كما تم تنفيذ ما يقارب من 1584 وحدة سكنية قائمة في ستة وستين عمارة سكنية في مشروع الإسكان الاجتماعي، وسجلت نسبة التنفيذ في هذا المشروع ما يقارب من 62%، بينما يتم العمل على تنفيذ ما يقارب من سبعمائة وعشرين وحدة سكنية قائمة في ثلاثين عمارة سكنية في مشروع سكن مصر القائم في مدينة غرب قنا، وسجلت نسبة التنفيذ في المشروع ما يقارب من نحو 25%.

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كما يتم أيضا العمل على تنفيذ ما يقارب من 720 وحدة سكنية قائمين في 30 عمارة سكنية في مشروع “الإسكان الاجتماعي”، وبلغت نسبة التنفيذ ما يقارب من نحو 55%.

وأعلن نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن المهندس عبدالمطلب ممدوح موضحًا الموقف التنفيذي من المشروعات الخدمية القائمة في مدينة “غرب قنا”، إنه قد تم الفتح الفني من أجل تنفيذ عدد من المشروعات في مركز خدمات عمارات الإسكان الاجتماعي، وهي “العمل على إقامة سوق تجارية، وإقامة حضانة، وإقامة ملعب ثلاثي، وإقامة مدرسة تعليم أساسي، وإقامة وحدة صحية، وإقامة قسم شرطة، وإقامة وحدة إطفاء”

وأضاف أنه يتم خلال الوقت الراهن العمل على وضع الإعدادات اللازمة من أجل طرح “مدرسة، وحضانة، وسوق تجاري، في مركز خدمات عمارات سكن مصر.

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