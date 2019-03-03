المصيلحي يجيب.. كيف حصلت “التموين” على بيانات غير مستحقي الدعم؟

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تقوم وزارة التموين والتجارة الداخلية مع بداية شهر مارس الجاري لعام 2019، عن البدء في تنفيذ المرحلة الثانية من حذف غير المستحقين من بطاقات التموين، تبعًا لخمسة معايير التي قد تم الإعلان عنها والخاصة بالحذف عبر إنذار من تنطبق عليه أحد المعايير على بون صرف الخبز المدعم.

معايير الحذف الخمسة من بطاقات التموين

تضمنت معايير الحذف خلال المرحلة الثانية من بطاقات التموين:

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من يزيد استهلاكهم من الطاقة الكهربائية عن 650 كيلو وات شهرياً.

من تزيد فاتورة استهلاكه للهاتف المحمول عن 800 جنيه شهرياً.

أن تزيد مصاريف مدارس أحد الأبناء عن 30 ألف جنيه سنوياً فأكثر.

من يملك سيارة فارهة أو سيارة موديل 2014 فأحدث.

شاغلي الوظائف العُليا.

أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، صباح اليوم الأحد، إن إعلان المعايير والمحددات، جاء بعد دراسات اقتصادية مستفيضة من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية.

وأضاف، “بالتأكيد قد حصلنا على كافة البيانات من جميع الجهات بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية، التي عملت على إقامة قاعدة بيانات موحدة، بحيث يتم توحيدها في وعاء واحد، وهي كافة بيانات المواطنين في كافة الجهات المعنية، مثل وزارة التخطيط، ووزارة التموين، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وغيرها من بيانات لدى جهات مختلفة، جرى تجميعها في إطار مشروع قاعدة البيانات الجديدة”.

وأعلن مستشار وزير التموين لنظم المعلومات والتوثيق الدكتور عمرو مدكور، “إن المعايير الخمسة لم تصدر عن وزارة التموين فقط، بل صدرت عن لجنة العدالة المشتركة المكونة من أربعة وزارات، هي وزارة التموين، وزارة الإنتاج الحربي، ووزير الاتصالات والتكنولوجيا، ووزارة التضامن الاجتماعي”، بالإضافة إلى هيئة الرقابة الإدارية، إلا أن إعلان معايير الحذف اقتصرت فقد على وزارة التموين.

وأشار عمرو مدكور، “أن المعايير الخمسة التي تم تحديدها تبعًا لاستهلاك الأفراد، دون النظر إلى معاملي الدخل أو الامتلاك، بسبب أن معيار الاستهلاك يتناسب بطريقة طردية مع الدخل، فكلما زاد الاستهلاك ارتفع الدخل”.

استهلاك الكهرباء يزيد عن 650 كيلووات شهريًا

وأكد “أن من يزيد استهلاكهم من الطاقة الكهربائية عن 650 كيلووات شهرياً، يقعون تحت الشريحة السادسة، وبناءً عليه يحاسبون على ما يقارب من مائة وخمسة وثلاثون قرشَا مقابل الكيلو وات الواحد، فمن 651 إلى 1000 كيلو وات يحاسب المواطن على بسعر مائة وخمسة وثلاثون قرشًا للكيلو بالإضافة إلى 25 جنيهًا خدمة عملاء، مما يعني أنهم من غير مستحقي الدعم.

استهلاك فواتير محمول تزيد عن 800 جنيهًا شهريًا

وأوضح “سوف يتم استبعاد من يزيد استهلاكهم لفاتورة الهاتف المحمول عن 800 جنيه شهريا من بطاقات التموين، وأضاف “اللي يسدد أكثر من 800 جنيه شهرياً للهاتف المحمول لن يكون بحاجة إلى مائة وخمسة وعشرين جنيهًا مصريًا للدعم، وكذلك من يمتلك سيارة فارهة أو من يتملك، أو من يقوم بسداد مبلغ 30 ألف جنيهًا لأبناء في المدارس سنويًا”.

فتح باب التظلمات الخاصة بحذف المواطنين من بطاقات التموين

صرحت وزارة التموين عن فتح باب من أجل تقديم تظلمات خلال المرحلة الثانية الخاصة بحذف المواطنين من بطاقات التموين تبعًا للمعايير الخمسة، وذلك من خلال زيارة الموقع الإلكتروني التابع للوزارة “www.tamwin.com.eg”فقط، على ألا تستقبل كافة مكاتب التموين أية تظلمات، على أن يتم غلق باب التظلمات في يوم السادس عشر من شهر مارس الحالي لعام 2019، من أجل البت في التظلمات بحلول الأول من شهر أبريل لعام 2019.

ويجدر هنا الإشارة إلى أن “هيئة الرقابة الإدارية”، قد قامت بإمداد وزارة التموين والتجارة ووزارة التضامن الاجتماعي بكافة البيانات المدققة الخاصة بالأسر المستفيدة من بطاقات التموين، وبرامج الدعم النقدي، من خلال “مشروع البنية المعلوماتية” الخاصة بهيئة الرقابة الإدراية.

وقد قامت هيئة الرقابة الإدارية، بإعداد المشروع القومي الخاص بمنظومة المعلومات، والذي تم وصفه بأنه “أهم مشروع للدولة المصرية الحديثة”.

وتُمكّن المنظومة الجديدة، الدولة المصرية من خلال تقديم رؤية شاملة حول أحوال مواطنين سواء الاقتصادية أو الاجتماعية، التي تستطيع من خلالها أن يتم إعادة تخصيص الموارد بما يتناسب مع مستويات المواطنين، حيث يتضمن المشروع تقسيم كافة المستويات من إنفاق ودخول مواطنين الدولة المصرية ليظهر من هم الأشد احتياجًا، ومن هم الأكثر حاجة لدعم الدولة.

وأضافت الهيئة خلال شهر فبراير السابق أن تطبيق المرحلة الأولى من المعايير نتج عنه تحقيق وفر مادي للدولة بما يقارب من 2.4 مليار جنيهًا مصريًا، قيمة ما تم ترشيده من برامج الدعم النقدي، و410.7 مليون جنيه قيمة ما تم ترشيده من المقررات التموينية المدعمة بإجمالي ما يقارب من 2.81 مليار جنيه وفر مادي محقق للدولة المصرية.

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