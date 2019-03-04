الكويت الوطني يخفض أسعار الفائدة إلى 2.75% على شهادة الـ 3 سنوات

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أعلن مصدر مسؤول في بنك الكويت الوطني في مصر، عن قرار البنك إن يخفض نسبة الفائدة ما بين 2.5% إلى 2.75% على الشهادة الادخارية ذات العائد الثابت ثلاث سنوات، وذلك بعد القرار الصادر عن البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بنسبة 1% خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية الأخير الذي عقد في منتصف شهر فبراير السابق لعام 2019.

تراجعت أسعار الفائدة على الشهادة الثلاثية ذات العائد الثابت في بنك الكويت الوطني بدورية شهرية للصرف إلى نسبة 12% في مقابل 14.75% خلال وقت سابق، كما هبطت أسعار الفائدة إلى نسبة 12.5% في مقابل نسبة 15% على الشهادة الثلاثية ذات دورية العائد الربع سنوية.

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ويجدر هنا الإشارة إلى أن البنك المركزي المصري قد قام بخفض أسعار الفائدة بنسبة مئوية تصل إلى 1% خلال آخر اجتماع عقد من قبل لجنة السياسة النقدية في البنك، والتي عقدت خلال الرابع عشر من شهر فبراير السابق، لتصل إلى نسبة أسعار الفائدة على الإيداع 15.75%، وعلى الإقراض نسبة 16.75%.

وقد قرر بنك الكويت الوطني رفع أسعار الفائدة بنسبة مئوية تصل إلى 1.75% على ذات الشهادة الثلاثية خلال أواخر شهر ديسمبر السابق لعام 2018، وذلك للمرة الثانية بعد أن تم رفعها خلال سبتمبر السابق بنسبة مئوية تصل إلى 1.5%.

ويبدأ الحد الأدنى لعملية شراء الشهادة الثلاثية ذات العائد الثابت في بنك الكويت الوطني بمصر من أول خمسة آلاف جنيه، ومضاعفاتها، ويسمح البنك بإن يتم استرداد أصل الشهادة بعد مرور ستة أشهر على شرائها، كما يتيح البنك الاقتراض بضمان الشهادة.

وقد قرر بنك الكويت الوطني أيضا أن يتم خفض أسعار الفائدة على حسابات “التوفير، والودائع”، بواقع نسبة مئوية تصل ما بين 1% إلى 1.25% خلال اجتماع “لجنة الأصول والخصوم بالبنك الأليكو” خلال شهر فبراير السابق لعام 2019.

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