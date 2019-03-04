البنك المركزى:تراجع الاحتياطى الأجنبى خلال 7 أشهر

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أظهر أحدث التقارير الصادرة عن البنك المركزي، عن انخفاض في قيمة صافي الاحتياطي النقد الأجنبي بما يقارب من 1.6 مليار دولار أمريكي، بمعدل 3.7% خلال الفترة من شهر يوليو لعام 2018 وحتى شهر يناير لعام 2019، ليسجل ما يقارب من 42.6 مليار دولار أمريكي بنهاية شهر يناير السابق، بما يغطي سبعة أشهر من الواردات السلعية.

سجلت الأصول الاحتياطية الرسمية بما يقارب من 41.8 مليار دولار أمريكي، مع نهاية شهر ديسمبر لعام 2018، وبتراجع يقدر بحوالي 1.7 مليار دولار خلال الفترة من شهر يوليو حتى شهر ديسمبر لعام 2018.

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كما انخفضت الأصول الأخرى الخاصة بالنقد الأجنبي بما يقارب من 2.3 مليار دولار أمريكي، ليسجل ما يقارب من 10.7 مليار دولار أمريكي، مع نهاية شهر ديسمبر لعام 2018.

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