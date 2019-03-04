ارتفاع أسعار الأسماك اليوم الاثنين بسوق العبور

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شهدت اليوم الاثنين التعاملات التجارية بسوق العبور، ارتفاع في أسعار الأسماك، حيث سجل سعر الكابوريا زيادة تقدر بحوالي 10 جنيهات، ليتراوح سعر الكيلو ما بين 130 و140 جنيهًا، بحسب بيانات الصادرة اليوم عن الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الأسماك اليوم بسوق العبور

سجل سعر المكرونة السويسي زيادة تقدر بحوالي 5 جنيهات في الكيلو بـ سوق العبور، حيث تراوح سعر الكيلو ما بين 60 و 64 جنيهًا، كما ارتفع سعر كيلو السمك البوري بمقدار جنيهان، حيث تراوح سعر الكيلو ما بين 34 و40 جنيهًا.

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تراجع سعر السمك البلطي اليوم بسوق العبور

تراجع خلال تعاملات اليوم بسوق العبور سعر كيلو السمك البلطي بمقدار 50 قرشًا، حيث تراوح سعر الكيلو ما بين 21.5 جنيه و23 جنيهًا، كما تراجع أيضا سعر كيلو الجمبري بمقدار 25 جنيهًا، حيث تراوح سعر الكيلو ما بين 250 و320 جنيهًا.

فيما شهد سعر السمك الفيليه حالة من الاستقرار في السعر خلال تعاملات اليوم حيث تراوح سعر كيلو السمك الفيليه البلطي ما بين 30 و80 جنيه، واستقر أيضا سعر الكاليمارى والسبيط، حيث تراوح سعر الكيلو ما بين 90 و170 جنيه.

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