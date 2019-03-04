أرخص 13 سيارة جديدة في مارس.. روسية وكورية وأمريكية

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يمثل قطاع سيارات الملاكي الاقتصادية ما يقارب من 45% من إجمالي القوة الشرائية في سوق السيارات المحلي المصري، ذلك حيث يبحث عملاء سوق السيارات بمصر عن السيارات الجديدة الأرخص من حيث السعر.

يعمل وكلاء العلامات التجارية المختلفة في جمهورية مصر العربية على توفير ما يقارب من 13 سيارة ملاكي جديدة موديل عام 2019 بأسعار تقل عن 200 ألف جنيهًا مصريًا.

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وتحمل السيارات الـ 13 من حيث رخص السعر في سوق السيارات المصري الجديد، العلامات التالية” الصينية والأوروبية والأمريكية والكورية واليابانية والروسية”، وبعض تلك السيارات محلية الصنع، والبعض مستورد.

أرخص 13 سيارة جديدة في مارس

سيارة لادا جرانتا

تعد سيارة لادا جرانتا موديل عام 2019 من أرخص السيارة السيدان في جمهورية مصر العربية، وهي محلية الصنع، يتم ويتم تجميعها داخل “مصانع الأمل للسيارات”.

يتم بيع سيارة لادا جرانتا بسعر رسمي 153.000 جنيه، وتعمل سيارة لادا جرانتا بمحرك سعة 1.6 لتر بقوة ثمانية وثمانين حصان، بناقل حركة يدوي مكون من 5 سرعات.

سيارة شيفرولية لانوس

شيفروليه لانوس موديل عام 2019 متاحة في سوق السيارات المصري، وتباع السيارة بسعر رسمي يبدأ من 170.400 جنيهًا مصريًا، السيارات بها محرك سعته 1.5 لتر، بقوة 86 حصان، بها ناقل حركة يدوي مكون من 5 سرعات.

سيارة بي واي دي F3

تقدم شركة الأمل للسيارات، وهي وكيل علامة شركة بي واي دي الصينية داخل سوق السيارات المصري، موديل عام 2019 من سيارة بي وي دي “F3” بسعر رسمي داخل السوق يقارب من 183.000 جنيهًا مصريًا.

سيارة بي واي دي f3 الجديدة مزودة بمحرك سعة تقارب من 1.5 لتر، بقوة 108 حصان، بناقل حركة يدوي مكون من 4 سرعات، وسرعتها القصوى تصل إلى 180 كيلومتر/الساعة.

سيارة شيري إنفي

يسجل سعر موديل عام 2019 من سيارة شيري إنفي ما يقارب من 175.000 جنيهًا مصريًا، وتستمد قوتها من محرك سعة تقارب من 1.5 لتر، بقوة 109 حصان، وسرعة قصوى تصل إلى 175 كيلو متر/الساعة، بناقل حركة يدوي مكون من 4 سرعات.

سيارة رينو لوجان

تعد سيارة رينو لوجان هي إحدى السيارات التي لاقت إقبال كبر خلال السنوات السابقة داخل سوق السيارات المصري، خصوصًا أن السيارة تتمتع بمواصفات وكماليات تتناسب مع الأسعار التنافسية التي تباع بها.

يسجل سعر سيارة رينو لوجان ما يقارب 188.000 جنيهًا مصريًا، وهو السعر الرسمي لموديل عامن 2019 من فئة F/L المانيوال المزودة بمحرك 1.6 لتر، بقوة 90 حصان.

سيارة هيونداي فيرنا

تعد سيارة هيونداي فيرنا من أكثر السيارات التي تحقق مبيعات عالية داخل سوق السيارات المصري خلال العشر سنوات السابقة، تعتمد السيارة على محرك سعته تقارب من 1.6 لتر، بقوة 106 حصان، بناقل حركة يدوي مكون من 5 سرعات.

يسجل سعر بيع سيارة هيونداي فيرنا داخل سوق السيارات المصري، لموديل عام 2019 ما يقارب من 192.500 جنيهًا مصريًا.

سيارة جيلي إيمجراند



تتوفر سيارة جيلي إيمجراند 7 الصينية الصنع، بإن السيارة مزودة بمحرك سعة تقارب من 1.5 لتر، بقوة 107 حصان، بناقل يدوي، وتباع السيارة بسعر رسمي داخل سوق السيارات المصري يصل إلى 189.000 جنيهًا مصريًا.

سيارة بروتون ساجا



تعد سيارة بروتون ساجا السيدان هي أحدث السيارات الجديدة التي تدخل ضمن قائمة أرخص السيارات بمصر من بين طرازات عام 2019، وهي سيارة الماليزية الصنع، تعمل الجديدة بمحرك صغير مكون من أربع أسطوانات سعة 1.3 لتر، بقوة 94 حصان، مرتبط بنظامين من نواقل الحركة الأول يدوي من خمس نقلات والثاني ناقل حركة أوتوماتيك.

وتبدأ أسعار سيارة بروتون ساجا السيدان للفئة المزودة بناقل حركة يدوي من 184.900 جنيهًا مصريًا.

سيارة سوزوكى ألتو



حافظت سيارة سوزوكي ألتو”هاتشباك” بمكانتها ضمن قائمة أرخص أسعار السيارات في مصر، على الرغم من ارتفاع سعر موديل 2019، بما يقارب من 3900 جنيهًا مصريًا.

ويسجل السعر الرسمي للسيارة موديل عام 2019 ما يقارب من 133.900 جنيهًا مصريًا، وهي متاحة بفئة واحدة بمحرك مكون من ثلاثة اسطوانات سعة 800 سي سين بقوة 47 حصانًا، بناقل حركة يدوي من خمس سرعات.

سيارة شيفروليه أفيو



تعتمد فئات سيارات أفيو الثلاث على منظومة دفع، التي تتكون من محرك 1.5 لتر، بقوة 86 حصان، وسرعة قصوى تصل إلى 166 كيلو متر/الساعة، وترتبط بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 4 سرعات.

يسجل سعر سيارة أفيو الرسمي داخل سوق السيارات المصري ما يقارب من 191.800 جنيهًا مصريًا.

سيارة سينوفا A1



تبدأ أسعار سيارة سينوفا A1، بسعر 157.000 جنيهًا مصريًا، وتستمد السيارة قوتها من محرك سعة 1.5 لتر، بقوة 99 حصانًا، ونوعين من نواقل، النوع الأول يدوي من خمس سرعات، أما النوع الثاني أوتوماتيكي مكون ن 4 سرعات، وتتسع مقصورة السيارة لخمسة أفراد.

سيارة هيما M3



تعد سيارة هيما M3 الصينية ثاني أرخص سيارة سيدان في السوق المصرية، ويصل سعرها الرسمي ما يقارب من 163.900 جنيه، والسيارة مزودة بمحرك سعة 1.5 لتر، بقوة 107 أحصنة، بناقل حركة يدوي.

سيارة فيات باندا

تنتمي سيارة فيات باندا إلى فئة الهاتشباك، وتباع السيارة في مصر بسعر رسمي يقارب من 199.900 جنيهًا مصريًا، تعمل السيارة بمحرك مكون من أربعة أسطوانات بسعة 12 لتر، بقوة 69 حصان، بناقل حركة يدوي مكون من 5 سرعات.

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