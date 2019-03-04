المركزي يمنع تداول العملات الورقية المدون عليها عبارات نصية

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صرح التليفزيون المصري نقلاً عن البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين قراره الذي نص على عدم تداول أي عملات ورقية مدون عليها “عبارات نصية”.

وأضاف التليفزيون المصري في شريط الأخبار الذي يتم بثه عبر “شاشة الفضائية المصرية”، إن البنك المركزي المصري قد شدد على عدم قبول أي عملات نقدية ورقية مدون عليها عبارات نصية في أي تعاملات بنكية.

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بحسب التصريحات التي أعلنها التليفزيون المصري، “فإن البنك المركزي المصري قد أهاب بجموع المواطنين المصريين بعدم الاعتراف بأي عملة ورقية نقدية مدون عليها أي عبارات نصية”، ولم يعلن إلى الوقت الراهن البنك المركزي أي تعليق رسمي على هذا القرار.

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