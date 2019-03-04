دايمنشن داتا تطرح عرض الخدمات المدارة من الجيل التالي من أجل تسريع ابتكار العملاء

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أعلنت اليوم “دايمنشن داتا”، الشركة الرائدة عالمياً في مجال دمج التقنيات ومزود الخدمات المدارة لتكنولوجيا المعلومات الهجينة، عن إطلاق الجيل التالي من خدماتها العالمية المدارة لمساعدة العملاء على تبسيط إدارة وتشغيل التقنيات خاصتهم.

توفر حالياً منصة الخدمات المدارة من “دايمنشن داتا” الرؤى في الوقت الفعلي تقريباً وإمكانية إعداد التقارير، من خلال إدارة أكثر من 9000 شبكة بروتوكول إنترنت ودعم أكثر من 13 مليون مستخدم حول العالم. ومن أجل تلبية متطلبات العملاء المتزايدة، تساهم المنصة بتحرير فرق تكنولوجيا المعلومات والعمليات للتركيز على المزيد من المهام الاستراتيجية ذات القيمة المضافة مثل تحسين تجربة العملاء، وزيادة فعالية التكاليف لأقصى قدر ممكن، واستكشاف التقنيات الناشئة.

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وقال كريستيان سالدياس، مدير شؤون تكنولوجيا المعلومات في “ألما”، أحد عملاء منصة الخدمات المدارة من “دايمنشن داتا” في معرض تعليقه: “لقد وقع اختيارنا على ’دايمنشن داتا‘ لأن أعمالنا الأساسية لا ترتبط بتكنولوجيا المعلومات، وإنما بإنتاج البيانات العلمية. نحن فريق صغير متخصص في تكنولوجيا المعلومات ونحتاج للحصول على الدعم من شركة تتمتع بجميع الخبرات التي لا نملكها. وبالتالي، توفر لنا ’دايمنشن داتا‘ جميع هذه الخبرات التي لا نملكها – ولا نحتاج أن نملكها بعد الآن”.

وقد أدت المساعي المبذولة للتكيّف مع الاحتياجات المتنامية للعالم الرقمي إلى اعتماد فرق تكنولوجيا المعلومات على نظم تكنولوجيا المعلومات المعقدة لتلبية متطلبات المستهلكين سريعة التحول. في أغلب الأحيان، تحتاج هذه الأنظمة المتفرقة ومتعددة البائعين المقترنة بجوانب السحابة العامة والخاصة والهجينة إلى الصيانة والإدارة المستمرة.

وهذا يعني أنه غالباً ما يتم الاعتماد على فرق تكنولوجيا المعلومات المستنزفة أصلاً والتي تعاني من شح الموارد، مما يعيق الجهود المبذولة من قبل العديد من عمليات دعم تكنولوجيا المعلومات بين الشركات التي تحاول التحوّل رقمياً1. كما أنه يساهم هذا الأمر في إثارة المخاوف الأمنية، حيث تخشى الشركات أنها لا تملك ما يكفي من المهارات أو الموارد الداخلية للدفاع عن نفسها ومواجهة التهديدات المقبلة.2

ويعتمد النهج الذي تتّبعه “دايمنشن داتا” للخدمات المُدارة على سجلها الحافل في مجال إدارة ودمج حلول البائعين المتعددين من خلال جمع حافظتها للخدمات المُدارة متعددة التقنيات، والتي تُقدَم بواسطة منصة منفردة آمنة وقابلة للتوسع.

وتشمل الفوائد الناتجة عن منصة الخدمات المدارة من “دايمنشن داتا” ما يلي:

قدرات الأتمتة من الجيل التالي – تشمل الوصول إلى التحليلات الشاملة، وتقديم الخدمات، وتطوير العمليات – إلى جانب وضوح الرؤية الاستباقية ومراقبة الأداء في الوقت الفعلي تقريباً. توفر بوابة “مانيدج سنتر” الجديدة الحائزة على جوائز نظرة كاملة حول أداء أنظمة تكنولوجيا المعلومات.

المرونة وقابلية التوسع الرائدة – تشمل القدرة على التوسع في بيئات نمو الأعمال المتسارعة مع تقليل المخاطر الناتجة عن زمن التعطل، ازامناً مع الإدارة المتكاملة ووضوح الرؤية عبر البنى التحتية متعددة البائعين ومتعددة التقنيات.

تجربة العميل المحددة للقطاع – تشمل المدراء المتفانين لتحقيق نجاح العملاء للمساعدة في تبني القرارات والاستجابة السريعة، وتوفير الدعم المستمر للتحسين والابتكار – بالإضافة إلى القدرة على الاستفادة من خبرات وإمكانات الخبراء الرائدين في هذا المجال.

الخبرة مجالات تكنولوجيا متعددة – تشمل الخبرة المتعمقة عبر شتى مجالات التكنولوجيا، بما في ذلك التواصل عبر الشبكات، والتعاون، والأمن، وتجربة العملاء وتطبيقات المؤسسات التي تستفيد من شراكات عالمية قوية مع بائعي التقنيات الرائدين.

وفي معرض تعليقه، قال بيل بادفيلد، الرئيس التنفيذي لشؤون العمليات والتحويل والخدمات في شركة “دايمنشن داتا”: “قامت منصتنا العالمية التي توفر الخدمات المُدارة بإعادة رسم معالم رحلة العميل المتكاملة، من خلال تبسيط إدارة عمليات تكنولوجيا المعلومات بشكل جذري، والتخلص من أعباء العمليات اليومية، بينما تسمح أيضًا للعملاء بالاستفادة من علاقة ’دايمنشن داتا‘ مع شركات ’إن تي تي‘ والمزودي الآخرين لأفضل أنواع الحلول”.