“المركزي” يوقع عقوبات على 28 شركة صرافة مخالفة للقواعد الرقابية

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أعلن البنك المركزي المصري إنه قام بتوقيع عقوبات على 28 شركة صرافة خلال العام الماضي 2018، يرجع هذا إلى المخالفات التى ارتكبتها تلك الشركات للقواعد الرقابية المعمول بها فى الجهاز المصرفى.

وأصدر البنك المركزي بيانًا اليوم الثلاثاء، الموافق 5 مارس، أوضح فيه أن تلك العقوبات الموقعة تمثلت في سحب التراخيص من 13 شركة صرافة وشطبها، فيما تم إيقاف نحو 15 شركة صرافة أخرى لمدد متنوعة تراوحت بين 3 أشهر وعام كامل، وذلك نتيجة ارتكاب تلك الشركات مخالفات للشروط والضوابط الموضوعة من قبل البنك المركزى أو تكرار تلك الشركات لمخالفات الشروط والضوابط الرقابية.

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وعن تلك المخالفات التي رصدها البنك المركزي في هذه الشركات فهي تختلف من شركة لأخرى ولكم في مقدمتها الامتناع عن بيع عُملات للعملاء أو إيقاف العمل ببعض فروع للشركة دون الحصول على موافقة البنك المركزى أو وجود تعاملات خارج نطاق الدفاتر والسجلات بالإضافة إلى مخالفات أخرى تم رصدها فى ذات الخصوص.