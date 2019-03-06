شعبة الدواجن: أنفلونزا الطيور تهدد بارتفاع الأسعار مع دخول شهر رمضان بنسبة 40%

Advertisements

صرح رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية عبد العزيز السيد “أن انتشار مرض إنفلونزا الطيور خلال الفترة الراهنة، يشكل تهديد بخروج المربين من السوق، وسوف ينعكس ذلك على ارتفاع الأسعار بنسبة مئوية قد تصل إلى ٤٠%، خصوصًا مع حلول شهر رمضان الكريم”.

الثروة الداجنة: مرض انفلونزا الطيور يكبد المربين خسائر بنسبة 60%

وأوضح عبدالعزيز السيد، فى تصريحات صحفية له، “أن مرض إنفلونزا الطيور الذي ينتشر خلال الفترة الراهنة في تسبب في خسائر فادحة للمربين بلغت نسبتها إلى 60%، بسبب نفوق الدواجن الأمر الذي يؤدي إلى خروج العديد من المربين من السوق، مع إهدار استثمارات قطاع الثروة الداجنة”.

Advertisements

وأضاف إلى “أن عدم السيطرة على انتشار المرض الجديد من قبل الدولة المصرية، سوف يؤدى إلى زيادة أسعار الدواجن، والبط مع قرب حلول شهر رمضان الكريم، وخصوصًا أن الطلب يزيد خلال شهر رمضان بنزيادة 25% عن الاستهلاك في الأيام العادية، إلى جانب انخفاض نسبة المعروض من الدواجن والبط بسبب نفوقهم لإصابتهم بالفيروس الجديد”.

وطالب رئيس شعبة الثروة الداجنة بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية حتى لا ينتشر المرض الجديد، من خلال التحصينات، الأمصال ووسائل الأمن والأمان، والحصول على عينات بصفة دورية، والتحقق بشكل دائم من عدم غش تلك الأمصال، واللقاحات البيطرية، مع وجود التحصينات المستوردة والمحلية، حيث تستورد الدولة المصرية نسبة 90% منها.

أقرا المزيد الطب البيطري: يوضح تفاصيل النوع الجديد لأنفلونزا الطيور