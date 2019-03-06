التموين ترفع من معدلات طرحها للأسماك عبر منافذها

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رفعت وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي تمثلها “الشركة المصرية لتسويق الأسماك”، وهي إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، معدلات طرح الأسماك فى كافة المنافذ التابعة لها.

وتبلغ عدد المنافذ التي يتم من خلالها طرح الأسماك حوالي 27 منفذًا على مستوى محافظة القاهرة الكبرى، محافظة القاهرة، محافظة الجيزة، محافظة القليوبية”، بكميات أسماك تصل من 1.5 إلى اثنين طن لكل فرع، حسب تأكيدات رئيس الشركة مدحت الأعصر.

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وأعلن مدحت الأعصر “إن رفع معدلات طرح الأسماك، جاء بعد زيادة أسعارها فى السوق الحر، وخصوصًت زيادة أسعار السمك البلطي، والسمك الدنيس، وسمك المكرونة”،.

وأوضح “أنه يتم بيع كيلوجرام السمك البلطى ما من 23 إلى 32 جنيهًا مصريًا على حسب الحجم، يسجل سعر كيلو السمك البورى 55 جنيها، وسعر كيلو السمك الدنيس 100 جنيه، وسعر كيلو السمك المكرونة 25 جنيها، وسعر كيلو السمك السردين 18 جنيها، وسعر كيلو السمك الماكريل 28 جنيها، في كافة منافذ الشركة”.

ارتفاع أسعار الأسماك من 5 إلى 10 جنيه في الكيلو الواحد

وأضاف “أن أسعار الأسماك ارتفعت فى الأسواق التجارية من خمسة إلى عشرة جنيهات في الكيلو الواحد، حيث سجل سعر كيلو السمك البلطي ما بين 30 إلى 35 جنيهًا، وسجل سعر كيلو السمك الدنيس 180 جنيه بدل من 170 جنيه، وسجل سعر كيلو السمك القاروص 190 جنيه بدل من 180 جنيه”.

وأوضح “أن سعر كيلو السمك الثعابين سجل سعر 160 بدلا من 150، وسجل سعر كيلو السمك البورى سعر 60 إلى 80 جنيه، وسجل سعر كيلو المكرونة 60 إلى 70 جنيهًا للكيلو جرام الواحد”.

وأوضح مدحت الأعصر، إلى “أن الشركة المصرية لتسويق الأسماك، تقوم بالعمل على طرح منتجات الأسماك من خلال مزارعها القائمة في محافظة أسوان، والتى تقوم بإنتاج ما يقارب من مائة طن من الأسماك فى الشهر الواحد من مختلف أنواع الأسماك”.

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