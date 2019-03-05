3 طرق تخلصك من الكتابة على العملات الورقية.. تعرف عليها

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أعلن التليفزيون المصري أمس عن القرار الصادر من البنك المركزي المصري الخاص بمنع تداول العملات الورقية المدون عليها أي عبارات نصية.

وجاءت تلك التصريحات عبر التلفزيون المصري بشريط الأخبار الذي يتم بثه عبر “القناة الفضائية المصرية”، وأعلنت إن البنك المركزي المصري قد شدد على عدم قبول أي عملات نقدية مدون عليها عبارات نصية خلال التعاملات البنكية.

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وبحسب التصريحات التي نقلها التليفزيون المصري فإن البنك المركزي قد نبه على كافة المواطنين بعدم الاعتراف بأي عملات مدون عليها أي عبارات نصية.

ومن أشهر العادات عند الشعب المصري هي “الكتابة النصية على العملات الورقية”، سواء كانت للتهنئة في أعياد الميلاد، أو حفلات المولود “السبوع”، أو كنوع من المكافأة المالية التي يعطيها المدرس إلى الطلاب، ويستخدمها العشاق من خلال كتابة عبارات الحب للذكرى.

3 طرق تخلصك من الكتابة على العملات الورقية

إليك بعض الطرق التي من الممكن أن تساعدك على إزالة العبارات النصية من على العملات النقدية بطرق آمنة، بحسب ما جاء عبر “موقع Wiki how الأمريكي”، وهي كالتالي:

الأسيتون

يوجد الأسيتون في كل منزل بشكل تقريبي، وفي حال عدم توفر مادة الأسيتون، يمكن شرائها من خلال محلات بيع أدوات التجميلية أو يمكن شرائها من الصيدلية.

يتم وضع قليلا من مادة الأسيتون على قطنة مبللة، ويتم مسح العبارات بشكل لطيب، ثم تترك العملة في الهواء لتجف، ولا ينصح بأن يتم استخدام المناديل حتى لا يتسبب هذا في تلف العملات الورقية.

الكحول

يمكن الاستعانة بالقليل من الكحول المتوافر في الصيدليات، والذي يعد منظف قوي من أجل إزالة العبارات المراد مسحها من العملة الورقية دون أن يتسبب هذا في تلف العملات الورقية.

ويمكن ذلك عن طريق وضع قليل من الكحول في بخاخ أو وضعة على قطعة من القطن ويتم استخدامه على النقود ولكن دون تفريط في الاستخدام ولا يتم وضع كمية كبيرة منه حتى لا يتسبب في تلف العملة، ثم تترك العملة في الهواء لتجف.

المنظفات المنزلية

يمكن أن يتم استخدام المنظفات المنزلية، من أجل إزالة العبارات النصية على العملات الورقية، عن طريق وضع القليل على قطعة من القطن ويتم مسح المنطقة المدون عليها العبارات النصية على العملات الورقية ومع مرور بعض من قطرات الماء على تلك المنطقة، وترك العملة الورقية لتجف.

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