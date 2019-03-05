“الأهلي” ينفي تلقيه أي تعليمات بمنع تداول العملات الورقية المدون عليها

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أكد مصدر مسئول رفيع المستوى بإدارة البنك الأهلى المصرى ، أن ما يثار حول تلقي البنك تعليمات من البنك المركزى المصرى تفيد منع تداول أو قبول العملات الورقية المدون عليها عبارات نصية “مكتوب عليها”، هو مجرد شائعة لا أساس لها، حيث نفى المصدر هذا الكلام جملة وتفصيلا.

وكانت قناة “إكسترا نيوز” الفضائية، قد أذاعت أمس الإثنين، خبرا عن إصدار البنك المركزي المصري، قرارا بمنع تداول أي عملات ورقية مكتوب عليها أي عبارات نصية.

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وذكرت القناة إن قرار البنك المركزي جاءمحذرا المواطنين من تداول هذه العملات المدون عليها عبارات نصية، مشددًا على عدم قبولها في أي تعاملات بنكية ، مشدداعلى المواطنين عدم الاعتراف بها.

وتعليقا على ما سبق ، أكد المسئول المطلع آن هذا الخبر غي صحيح بالمرة ووصفه بأنه “غير حقيقى ، مشيرا إلى أن الإدارة لم تتستلم أية تعليمات بمنع تداول النقود الورقية المكتوب عليها”

ومنذ أعلان هذا الخبر المزعوم أمس وتتوالى ردود الأفعال حياله بين رفض وتأييد سواء في القطاع المصرفي أو لدى المواطنون، حيث ذكرت مصادر مصرفية صعوبة تنفيذ هذه الخطوة نظرا لوجود كمية كبيرة جدا من النقود الورقية التى تحمل عبارات نصية ، لافتة الى أن الحظر يحتاج لفترة إنتقالية لجمع هذه العملات وإعدامها وإعادة إصدارها مرة أخرى.

جدير بالذكر أن إجمالي النقد المصدر فى السوق المحلى في ديسمبر الماضي بلغ نحو 480.176 مليار جنيه.

حيث أوضح البنك المركزي، في أحدث تقاريره، حصة كل عملة ورقية في أجمالي هذا المبلغ سالف الذكر.

إذ سجلت الورقة المالية فئة 200 جنيه ارتفعت ارتفاع بقيمة 2.085 مليار جنيه، مسجلة 290.423 مليار جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل 288.365. بنهاية نوفمبر.

بينما تراجعت فئة 100 جنيه بقيمة 7.33 مليار جنيه، لتسجل 142.714 مليار بنهاية ديسمبر، مقابل 150.046 في نوفمبر.

وقد سجلت الورقة المالية فئة 50 جنيهًا، 23.612 مليار جنيه بنهاية ديسمبر مقابل 23.667 بنهاية نوفمبر، بتراجع يصل إلى 55 مليون جنيه.

كما انخفضت الورقة المالية فئة 20 جنيهًا، بقيمة 62 مليون جنيه لتسجل 7.586 مليار جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل 7.648 مليار جنيه بنهاية نوفمبر.

فيما تراجعت الورقة المالية فئة 20 جنيهًا، بقيمة 71 مليون جنيه مسجلة 4.997 مليار جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل 5.068 بنهاية نوفمبر الماضي.

وسجلت الورقة المالية فئة 5 جنيهات، 4.241 مليار جنيه في نهاية ديسمبر 2018، مقابل 4.258 مليار جنيه في نوفمبر.

ووصلت فئة «الجنيه الواحد» إلى 1.474 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، مقابل 1.454 بنهاية نوفمبر الماضي.

وسجلت الورقة المالية فئة 50 قرشًا، نحو 455 مليون جنيه في نهاية ديسمبر، مقابل 452 مليونًا بنهاية نوفمبر.

ووصلت الورقة المالية فئه 25 قرشًا إلى 174 مليون جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل 173 مليونًا بنهاية نوفمبر.

كذلك ارتفع النقد المتداول خارج خزائن البنك المركزي بقيمة 2.885 مليار جنيه، مسجلًا 477.220 مليار بنهاية ديسمبر، مقابل 474.335 خلال نهاية نوفمبر.