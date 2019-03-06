هل تتأثر أسعار الدواجن بعد اكتشاف نوع جديد لإنفلونزا الطيور؟.. الخبراء يجيبون

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صرح عدد من منتجي، وتجار الدواجن، إن اكتشاف الفيروس الجديد، من مرض إنفلونزا الطيور الذي تم اكتشافه مؤخرًا في جمهورية مصر العربية، لن يؤثر على أسعار الدواجن خلال الفترة القادمة، بسبب عدم انتشار هذا الفيروس بمزارع الدواجن حتى الوقت الراهن.

صرحت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي مساء الاثنين السابق عن اكتشاف نوع جديد من مرض إنفلونزا الطيور، والذي تم اكتشافه في إحدى المزارع المتخصصة في تربية البط.

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شعبة الدواجن: الفيروس الجديد لن يؤثر على أسعار الدواجن خلال الفترة القادمة

صرح رئيس شعبة الدواجن في غرفة القاهرة التجارية، عبد العزيز السيد، “إن الفيروس الجديد لن يؤثر على أسعار الدواجن خلال الفترة القادمة”، واتفق مع هذا الرأي نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن محمد الشافعي.

واستند عبدالعزيز السيد على توقعه بشأن عدم تأثر أسعار الدواجن خلال الفترة القادمة بعد اكتشاف نوع جديد من مرض أنفلونزا الطيور، هو أن “الفيروس الجديد الذي تم اكتشافه، ليس منتشرًا بشكل كبير في المزارع المتخصصة في تربية الدواجن، كما أن “هيئة الخدمات البيطرية”، تقوم خلال الوقت الراهن بإجراء عمليات التحصين المطلوبة من أجل العمل على تنفيذ برامج التخلص الآمن من الطيور المصابة، والطيور النافقة بسبب هذا المرض”.

اتحاد منتجي الدواجن: الفيروس المكتشف في مزارع البط، وليس مزارع الدواجن

وأعلن نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن محمد الشافعي، “إن الحالات التي أصيبت بالفيروس الجديد، تم اكتشافها في مزارع متخصصة في تربية البط، وليست في مزارع متخصصة في تربية الدجاج، كما تم التخلص منها بطريقة آمنة عن طريق دفنها حتى لا يتم انتقال العدوى إلى المزارع الأخرى الغير مصابة”.

وأوضح الشافعي، “إن ارتفاع أسعار الدواجن الذي شهدته الأسواق التجارية خلال الفترة السابقة، بسبب نفوق أعداد كبيرة في مزارع الدواجن، مما أدى إلى نقص المعروض بسبب انخفاض درجات الحرارة وبرودة الطقس الراهنة”، وأكد على عدم وجود علاقة بين الفيروس الجديد المكتشف مؤخرًا وبين ارتفاع أسعار الدواجن في الأسواق التجارية.

ويجدر هنا الإشارة إلى أن أسعار الدواجن خلال الفترة السابقة قد شهدت حالة من الارتفاع، حيث سجل سعر كيلو الدواجن ما بين 32، 35 جنيهًا للكيلو الواحد من الدواجن البيضاء.

ولكن خلال الفترة الراهن شهدت أسعار الدواجن داخل الأسواق التجارية حالة من الاستقرار، مقارنة بمستوياتها الأسبوع السابق، تبع التصريحات التي أعلنها رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية.

وسجل سعر كيلو الدواجن البيضاء، اليوم الأربعاء، 28 جنيهًا للكيلو داخل المزرعة، ليتراوح سعر كيلو الدواجن البيضاء داخل الأسواق التجارية ما بين 32، و33 جنيهًا.

وسجل سعر كيلو الدواجن البلدي ما بين 43 و44 جنيهًا بالأسواق التجارية، كما سجل سعر كرتونة البيض ما يقارب من 33.5 جنيه من المزرعة، وسجل السعر للمستهلك داخل الأسواق التجارية ما بين 37 و38 جنيهًا.

حذر عبدالعزيز السيد من احتمالية ارتفاع أسعار الدواجن في حالة عدم السيطرة على الفيروس المكتشف مؤخرًا، في حالة انتشاره بصورة كبيرة بين مزارع الثروة الداجنة، وطالب بالعمل على تشكل لجنة من أجل تفعيل آليات قانون حظر تداول وبيع الطيور الحية، والذي يعد من الخطوات الإيجابية التي يجب أن يتم تطبيقها في أقرب وقت، في ظل انتشار هذا الفيروس الجديد.

كما طالب عبدالعزيز السيد، بالعمل على نشر الوعي، ونشر الإرشادات لمربي الثروة الدواجن في البيوت، وأخذ العينات من الطيور المتواجدة في المزارع، تفاديًا لانتشار فيروس انفلونزا الطيور الجديد.

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