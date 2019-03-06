“التعمير والإسكان” يرصد 250 مليون جنيهًا مصريًا لـ قروض السيارات

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يسعى بنك التعمير والإسكان خلال الفترة الراهنة إلى ضخ تمويلات بقيمة مالية إجمالية تصل إلى 250 مليون جنيهًا مصريًا لقروض السيارات خلال العام الحالي 2019.

صرح رئيس قطاع التجزئة في بنك التعمير والإسكان وليد مطر، إن البنك قد أسس إدارة متخصصة لهذا الشأن، وقام برصد تمويلات لها بقيمة مالية إجمالية تصل إلى 250 مليون جنيهًا مصريًا خلال المرحلة الأولى”.

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التعمير والإسكان: قطاع السيارات مازال جاذبًا للبنوك

وأوضح “أن قطاع السيارات ما زال جاذبًا بالنسبة إلى البنوك، خصوصًا بعد تطبيق الإعفاءات الجمركية على السيارات الأوروبية المنشأ، وأشار إلى “أن الإدارة سوف تتعامل بطريقة مباشرة مع المعارض وسوف تنطلق مع بداية شهر إبريل القادم لعام 2019”.

وأشار أن بنك التعمير والإسكان يقوم بإجراء دراسة من أجل البدء فى تمويل السيارات المستعملة خلال العام الجاري 2019، وأضاف أن قرض الجديدة قد تصل قيمتها إلى مليون جنيهًا مصريًا، يغطي يغطى البنك نسبة 75% من قيمة السيارة.

وأضاف مطر إن البنك يسعى إلى تأسيس ثلاثة إدارات أخرى تتضمن: “كبار العملاء، والثروات إلى جانب الخدمات الإلكترونية المصرفية”، وأضاف، “أن إدارة التجزئة المصرفية في البنك قد نجحت فى تكوين قاعدة عملاء تقدر بنحو اثنين مليون عميل على مدار السنوات السابقة”.

مبادرة المركزي لتحويل السيارات من البنزين للغاز الطبيعي

أما فيما يتعلق بمبادرة البنك المركزى المصري من أجل تحويل السيارات من استخدام البنزين إلى الغاز، فقد أوضح “إنه لم تصل إلى بنك التعمير والإسكان أى معلومات خاصة بهذا الشأن حتى الوقت الراهن، وأكد أن البنك على أتم الاستعداد من أجل المشاركة في تلك المبادرة عند طرحها.

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