المركزي: ارتفاع رصيد الذهب فى الاحتياطى الأجنبى ليصل إلى 2.842 مليار دولار

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ذكر تقرير صادر باللغة الإنجليزية عن البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء، الموافق 6 مارس، أن رصيد الذهب فى الاحتياطى الأجنبى لمصر قد ارتفع ليصل إلى 2.842 مليار دولار، نهاية شهر فبراير الماضي من العام الجاري 2019، مقابل 2.804 مليار دولار، فى نهاية شهر يناير 2019، يعني أن نسبة الارتفاع تقدر بنحو 38 مليون دولار.

وأوضح التقرير أن مصر تستورد بما يعادل متوسط 5 مليارات دولار شهريًا من السلع والمنتجات من الخارج، بإجمالى سنوى يقدر بأكثر من 55 مليار دولار، وبهذا يكون المتوسط الحالى للاحتياطى من النقد الأجنبى يغطى نحو 8 أشهر من الواردات السلعية لمصر، وهى أعلى من المتوسط العالمى البالغ نحو 3 أشهر من الورادات السلعية لمصر، بما يؤمن احتياجات مصر من السلع الأساسية والاستراتيجية.

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هذا ومن المعروف أن الاحتياطى الأجنبى لمصر يتكون من مجموعة من العملات الأجنبيةالمختلفة، من سلة العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة “اليورو”، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى واليوان الصينى، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولى البنك المركزى المصرى.