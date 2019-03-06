سببان وراء زيادة الطلب على العقارات في مصر.. تعرف عليهم

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صرح مدير شركة “جيه إل إل” بمصر أيمن سامي، “إن هناك عدد من العوامل الرئيسية التي ترسم ملامح الفرص الاستثمارية بسوق العقارات بجمهورية مصر العربية خلال عام 2019، من خلال تنامي حجم الاستثمارات الأجنبية في القطاع السكني بمصر”.

جاءت تصريحات أيمن سامي، خلال مشاركته في فعاليات مؤتمر صحفي عقد اليوم الأربعاء، وأضاف “أن القطاع السكني بمصر خلال هذا العام تمتع بأداء إيجابي”، ولفت إلى “أن السمة العامة خلال العام السابق كانت التريث في شراء الوحدات السكنية مباشرة من المطورين، مما أدى زيادة الطلب على تأجير الوحدات السكنية بسبب زيادة الطلب على المساكن المؤقتة”.

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وأشار ، “أن عام 2019 سوف يكون هناك العديد من المؤشرات الإيجابية في اتجاه الجميع إلى شراء العقارات، بسبب انخفاض نسبة الدفعة الأولى عند الشراء، إلى جانب برامج التسديد المرنة، بالإضافة إلى تعدد الخيارات في كافة المدن الرئيسية والساحلية”.

وأكد أيمن سامي، “أنه عند مقارنة العاصمة المصرية بالمدن عالمية مثل لندن، باريس، نيويورك، مدريد وإسطنبول، تظل القاهرة واحدة من أكثر المدن جاذبية واستقرارًا خلال عام 2019، بفضل أسعارها التنافسية، وانخفاض تكلفة المعيشة واستقرار المناخ السياسي.

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